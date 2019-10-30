Черкаські Мавпи завдали лідеру першої поразки в Суперлізі Парі-Матч

Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" у регулярному сезоні чемпіонату країни в Суперлізі Парі-Матч вдома обіграли "Прометей" 90:85.

Команда Максима Міхельсона завдала Прометею першої поразки в історії у найвищому дивізіоні України! Молоді гравці з Черкас разом із Райтом сьогодні були у вогні.

Кращі свої матчі в баскетболі 5х5 провели Ігор Сергеєв та Нікіта Руслов, які не знітилися перед іменитими суперниками. Мавпи – Прометей 90:85.

Доволі неочікувано господарі паркету краще розпочали матч і дали забити Прометею в своє кільце лише 5 балів за стартові 5 хвилин матчу. Черкасці ж на той момент мали вже 11 після трьохи від Попова.

У другій частині періоду команда з Кам’янського дещо скоротила відставання, проте далі надзвичайно вдало зіграла молодь Мавп, які не тільки не дали суперникам зрівняти рахунок, а ще й зуміли організувати невеликий відрив.

Друга чверть розпочалась також з активностей від молодих виконавців Черкас: спочатку Іван Ткаченко влучив три, а ще через декілька секунд Сергеєв надзвичайно ефектно заблокував кидок одного з кращих гравців команди суперника – Майкла Маєрса. Далі вже досвідчений Попов забив черговий дальній у кільце Прометея і це +14 для Мавп.

Надалі гра дещо заспокоїлася і на останніх хвилинах гості частину балів відставання відіграли – 43:36.

У другій половині господарі паркету знову побігли в атаку, а після перехоплення та влучання від Белікова різниця в рахунку склала вже 15 балів.

Лише в останній десятихвилинці гості таки зуміли почати відігруватись у рахунку, але залізні нерви досвідченого Хаджифейзовича, який влучив 4 з 6 штрафних на останніх секундах дозволили Мавпам завдати Прометею першої поразки у сезоні, та і загалом історії у найвищому дивізіоні країни.

Черкаські Мавпи - Прометей 90:85 (23:17 20:19, 24:21, 23:28)

Черкаські Мавпи: Попов (8+9 передач), Руслов (11+5 підбирань +5 передач), Бєліков (19), Райт (24+7 підбирань), Хаджіфейзовіч (12+3 перехоплення) – старт; Ткаченко (9+6 підбирань +4 втрати), Сергєєв (5+2 блок-шоти), Бондаренко (2).

Прометей: Лукашов (14+7 передач), Трент (18+4 передачі +3 перехоплення +6 втрат), Міллер (10+8 підбирань), Мальчевський, Майерс (25+15 підбирань +5 перехоплень) – старт; Сидоров (8), Антипов (6), Конате (4), Місяць, Унгурян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Миколаїв" у Суперлізі Парі-Матч програв удома "Дніпру" 73:80.

18 жовтня лавная подією ігрового дня стала поразка чемпіона "Хіміка" від новачка ліги "Прометея".

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