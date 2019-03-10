"Черкаські Мавпи" вирвали драматичну перемогу в Суперлізі Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу відбувся перенесений поєдинок в Суперлізі Парі-Матч. "Черкаські Мавпи" в драматичній боротьбі обіграли МБК "Миколаїв" - 83:75.

Команда Максима Міхельсона перебувала в половині секунди від третьої поспіль поразки від "корабелів", але Руслан Отверченко зумів перевести зустріч в Миколаєві в овертайм і дотиснути суперника в додатковій п'ятихвилинці.

МБК Миколаїв - Черкаські Мавпи ФБУ

МБК Миколаїв – Черкаські Мавпи 75:83 ОТ (18:16, 7:20, 27:14, 15:17 8:16)

МБК Миколаїв: Зотов (4 + 8 підбирань + 3 перехоплення), Попов (4), Омоера (18), Онуфрієв (13 + 7 підбирань), Анікієнко (1 + 2 блок-шота) – старт; Адедіран (16 + 10 підборів), Тонченко (7), Давидюк (5), Хохоник (5), Мусієнко (4), Жуковський, Бобров.

Черкаські Мавпи: Бояркін, Отверченко (22 + 4 передачі + 2 блок-шота), Кольченко (13), Липовцев (14 + 5 підбирань), Коуклі (4 + 5 підбирань) – старт; Чумаков (17 + 14 підборів), Янг (10 + 4 передачі), Скапінцев (2), Ткаченко (1), Нікс.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 6 березня "Черкаські Мавпи" програли "Миколаєву" в Суперлізі Парі-матч.

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