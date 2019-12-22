"Черкаські Мавпи" сенсаційно програли в Суперлізі Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч у неділю, 22 грудня, проходять чергові поєдинки другого кола регулярної першості країни.

Граючи в вісім гравців, БК "Запоріжжя" покарав "Черкаські Мавпи" за надто повільний старт матчу - 85:80.

Переповнений лазарет не завадив "Запоріжжю", підходячи до матчу у статусі андердога, розгромити суперника у першій половині. До травмованих Кожем’якіна та Шевченка додались лідери команди Рендольф та Сіммонс, а вже по ходу другої чверті господарі втратили і Дмитра Липовцева, який також отримав пошкодження.

Все це не завадило команді Плеханова виграли першу половину з рахунком 50:30. Господарі реалізували 9 з 15 триочкових, причому капітан команди Андрій Мироненко закинув 5 дальніх атак за 100% влучності. При цьому запоріжці домінували на щитах, мали набагато кращий відсоток реалізації, зробили більше результативних передач та вдвічі менше втрат, ніж у "Мавп", які не були схожими самі на себе.

Колектив Максима Міхельсона провів ледь не найгірший ігровий відрізок в сезоні: 30 очок за половину, 20% реалізації кидків з гри та 10 втрат в матчі проти далеко не повноцінного складу запоріжців відправили гостей у роздягальню с 20 очками відставання.

Втрати у "Запоріжжя" продовжились вже у третій чверті, коли за 5 персональних фолів гру достроково завершив Столлворт, 18 очок та 9 асистів якого були важливим внеском в перевагу господарів. "Мавпи", в свою чергу, зуміли прокинутись після великої перерви і, скориставшись втратами суперника, скоротили відставання до 9 очок.

Вже на другій хвилині заключної чверті "Запоріжжя" через перебір фолів втратив і Антона Буца — у розпорядженні Валерія Плеханова залишилось 5 гравців! І навіть на цьому проблеми для Плеханова не завершились — через розсічення наприкінці матчу майданчик змушений був залишити Ілля Нємцу, замість якого “на одній нозі” на заключні хвилини вийшов Дмитро Липовцев. Ну а "Мавпи" тим часом робили все, щоб дотиснути знекровленого суперника і в заключну хвилину суперники входили за 6 очок переваги господарів. Неймовірно, але Запоріжжя втримав перевагу!

Залишившись з Міхеєвим, Тітовим, Мироненком, Сандулом та травмованим Липовцевим на майданчику колектив Валерія Плеханова, незважаючи на безліч втрат та помилок, зберіг переможний рахунок, здобувши перемогу у найбільш драматичному матчі сезону.

БК "Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи" 85:80 (25:19, 25:11, 16:27, 19:23)

Запоріжжя: Сталлворт (18 + 9 передач), Титов (17 + 4 підбирання + 4 передачі + 6 втрат), Мироненко (27), Липовцев (7), Сандул (9 + 16 підборів) - старт; Німцю (2), Міхєєв (0 + 4 підбирання), Буц (5 + 4 підбирання).

Мавпи: Попов (10 + 4 перехоплення), Воєвода (6), Бєліков (23 + 9 підбирань), Райт (10 + 10 підбирань + 6 передач), Сергєєв (3) - старт; Кольченко (11), Ткаченко (5), русла (2), Хаджіфейзовіч (10 + 6 підбирань), Конєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 грудня діючий чемпіон країни - южненський "Хімік" - вдома обіграв "Запоріжжя" (92:84), а "Прометей" в гостях програв з БК "Одесі" (79:81).

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