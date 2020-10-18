Сенсаційна поразка "Черкаських Мавп": результати Суперліги Паріматч 18 жовтня

У неділю, 18 жовтня, в Україні граються чергові чотири поєдинки чемпіонату країни з баскетболу в Суперлізі Паріматч.

У перших двох іграх "Черкаські Мавпи" на своєму майданчику сенсаційно програли дебютанту першості – БК "Тернопіль" (60:98), а "Хімік" несподівано оступився в Запоріжжі (55:86).

"Мавпи" почали виходити з кадрової кризи. У матчі в лад повернулися одразу четверо: Володимир Конєв, Сеад Хаджіфейзовіч, Лаки Джонс і Микита Руслов. Втім, почали господарі з такою ж стартовою п'ятіркою, як і в попередніх зустрічах, з Олегом Бондаренком і Святославом Товкачем. І поки вони залишалися на майданчику, боротьба була рівною, інформує ПБ.

Але після того, як Максим Міхельсон почав поступово вводити в гру гравців основи, черкащани провалилися. Їх спроби закидати м'яч у "фарбу" читалися обороною "Тернополя" й оберталися стрімкими контратаками, на вістрі яких найчастіше був Ейвері Угба. Він домінував під чужим кільцем і видав феєричний відрізок, набравши в першій чверті 18 очок за 7 хвилин. А гості за цей час понеслися вперед на 19 очок.

Коли баскетболісти "Мавп" освоїлися, то їм вдалося зупинити падіння, і навіть скоротити розрив майже вдвічі. Водночас заявку на роль лідера команди зробив Лакі Джонс, часто і досить успішно брав ініціативу в свої руки. Але більшого тернополяни супернику не дозволили, без надзусиль утримуючи їх на безпечнiй дистанції. Допоміг їм у цьому ударний відрізок Олександра Кольченка в третьому періоді, а також те, що у господарів абсолютно випав із гри головний бомбардир старту сезону Олександр Кобець.

В останні п'ять хвилин Міхельсон дав більше часу молоді, і різниця в рахунку значно збільшилася, дійшовши до розгромної.

"Черкаські Мавпи" – БК "Тернопіль" – 60:98 (15:31, 22:16 15:22 8:29)

Черкаські Мавпи: Бондаренко (10), Кобець (4), Товкач (), Антон Дзюба (4+7 підбирань), Скапінцев (9+8 підбирань) – старт; Назаренко, Скіра (2), Руслов, Хаджіфейзовіч (9+5 підбирань), Нагорний (5 втрат), Лакі Джонс (15+7 підбирань), Конєв (7+5 підбирань +4 передачі)

Тернопіль: Боуї (4), Кольченко (21+4 передачі), Кальніченко (6+5 підбирань +6 передач), Агафонов (6+2 блок-шоти), Угба (20+6 підбирань +4 передачі +2 блок-шоти ) – старт; Буренко (8), Головчик (4), Подковиров (4), Уорд (14+5 підбирань +2 блок-шоти), Тищенко (6), Сандул (3+2 блок-шоти), Бережний (2).

Один із найбільш рівних і непередбачуваних поєдинків ігрового дня Суперліги завершився переконливою перемогою підопічних Валерія Плеханова.

Поєдинок перевернули дуже емоційний тайм-аут від Валерія Плеханова в середині третьої чверті ("Запоріжжя" припустилося кількох помилок у нападі і пропустило п'ять очок поспіль) і проведена відразу ж за ним шалена "трьоха" від щита у виконанні Джоша Форчуна.

"Запоріжжя" – "Хімік" 86:55 (20:18, 14:15, 28:11, 24:11)

Запоріжжя: Кеффі (19+4 передачі), Форчун (24+4 передачі +5 перехоплень), Мальчевський (11), Грицак (2+10 підбирань +3 перехоплення), Маяускас (5) – старт; Сизов (8), Тихонов (6), Морозов (5), Міхєєв (4), Титов (2).

Хімік: Зотов (3+3 перехоплення), Марченко (3), Мироненко (8), Салліван (13+10 підбирань), Нельсон (12+8 підбирань +5 втрат) – старт; Войналович (8+5 підбирань +5 втрат), Вашингтон (4+6 підбирань), Клевзунік (2), Рябчук (2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня київський "Будівельник", який через два з половиною роки повернувся в Суперлігу Паріматч, у стартовій для себе грі дав вдома справжній бій чинному чемпіону "Дніпру".