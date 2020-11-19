"Черкаські Мавпи" проти "Дніпра": анонс матчу Суперліги Паріматч 19 листопада

"Черкаські Мавпи" – "Дніпро"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – Oboz TV, YouTube ФБУ

У четвер, 19 листопада, аутсайдер сезону "Черкаські Мавпи" прийме чинних чемпіонів України "Дніпро" в стартовому матчі сьомого ігрового тижня Суперліги Паріматч 2020/21.

Господарі підходять до цього поєдинку в статусі явного аутсайдера. Вони знову не можуть розраховувати на розігруючого Камерона Джонса та попрощалися з двома своїми найкращими баскетболістами на старті першості – Лакі Джонсом та Олександром Кобцем.

"Дніпро", навпаки, набрав хороший хід і може похвалитися однією з найкращих атак у Суперлізі Паріматч і сильним підбором виконавців у задній лінії.

Після 10 матчів на рахунку "Мавп" всього одна перемога при дев'яти поразках. Підопічні Дениса Журавльова впевнено почали сезон, програвши лише один поєдинок зі стартових дев'яти.

Команди вже зустрічалися в нинішньому сезоні. Тоді чинні чемпіони здобули непросту перемогу з рахунком 85:78.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФБУ показала найкращі моменти шостого ігрового тижня Суперліги Паріматч.