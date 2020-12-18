"Черкаські Мавпи" програли "Прометею" у Суперлізі Паріматч

"Черкаські Мавпи" зазнали чергової поразки в регулярному чемпіонаті Суперліги Паріматч.

Підопічні Максима Міхельсона на своєму майданчику поступилися одному з лідерів першості "Прометею" – 58:84.

Зустріч почалася досить рівно. Обидві команди діяли досить результативно, відповідаючи одна одному атакою на атаку і не даючи піти опонентові у відрив. "Мавпи" зуміли домогтися переваги "+6", але гості дуже швидко нівелювали відставання.

Вже на початку другої чверті "Прометей" почав більш активно пресингувати господарів. Це вилилося у відмінний відрізок для команди Валерія Чернія, яка за шість хвилин дала "Мавпам" набрати лише одне очко. У підсумку на велику перерву гості пішли, ведучи в рахунку 26:39.

Команда з Кам'янського впевнено почала й другу половину. Що цікаво, в складі "Прометея" очкии набирали у рівній мірі всі лідери – Липовий, Бєліков, Маєрс, Лукашов, в той час як у господарів виконував соло Камерон Скотт.

Перед вирішальною 10-хвилинкою гості наростили свою перевагу ще на дев'ять пунктів. У підсумку "Прометей" дуже спокійно довів гру до перемоги.

"Черкаські Мавпи" – "Прометей" – 58:84 (20:17, 6:22, 14:23, 18:22)

"Мавпи": Кемерон Джонс (18 + 5 передач), Ткаченко (8), Конєв (12 + 10 підбирань + 4 втрати), Дзюба, Райт (13 + 6 підбирань + 4 передачі) - старт; Хаджіфейзовіч, Отверченко, Попов, Сергєєв (5), русла, Бондаренко (2)

"Прометей": Лукашов (15 + 6 підбирань + 5 передач), Луценко (5 + 4 підбирання), Липовий (10 + 6 передач), Стефенс (11 + 5 підбирань), Петров (4 + 4 підбирання + 4 втрати) - старт; Бєліков (13), Майерс (17 + 8 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Сидоров (7), Антипов, Приймак

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