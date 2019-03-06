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"Черкаські Мавпи" програли "Миколаєву" в Суперлізі Парі-матч

1.1тЧитати матеріал російською

Чинний чемпіон України з баскетболу "Черкаські Мавпи" в непростому поєдинку поступився "Миколаєву". Аутсайдери нинішнього сезону в домашньому поєдинку програли з рахунком 74:94.

Після невеликих гойдалок у дебюті протистояння господарі перебрали гру під свій контроль. Проблеми в захисті "корабелів" дозволили "Мавпам" наростити свою перевагу за допомогою ближніх атак. Кольченко і Ткаченко, які на двох набрали половину очок черкащан, приголомшливо увійшли в гру. Проте, "Миколаїв" не дозволяв супернику зробити різницю двозначною, незважаючи на статус аутсайдера, однак зрівняти рахунок так і не міг.

Черкаські Мавпи - Миколаїв

Черкаські Мавпи - Миколаїв

ФБУ

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Після великої перерви гості шокували суперника приголомшливим ривком 1:14 і не лише нівелювали відставання в дев'ять очок, а й вийшли вперед. Наставник "Мавп" Максим Міхельсон пробував зібрати своїх гравців, проте чемпіони України продовжували провалюватися в атаці. І лише далекі атаки Кольченка дозволяли господарям триматися на плаву.

У кінцівці зустрічі черкащани попливли. "Корабелам" вдалося забезпечити собі впевнений гандикап і з різницею +10 контролювати хід поєдинку. "Мавпи", які впевнено стартували в зустрічі, втратили свій запал і в підсумку не зуміли поліпшити своє жахливе турнірне становище.

"Черкаські Мавпи" – МБК "Миколаїв" 74:94 (23:23 20:14, 16:25 15:32)
"Черкаські Мавпи": Бояркін (6), Кольченко (21+5 втрат), Ткаченко (15), Липовцев, Скапінцев (7+5 підбирань) – старт; Отверченко (12), Янг (8+6 передач +5 перехоплень), Коуклі (5+4 передачі), Чумаков, Нікс, Воєвода, Сергєєв.
МБК "Миколаїв": Хохоник (7), Попов (14+5 підбирань +4 передачі +6 перехоплень), Омоера (14+3 перехоплення), Онуфрієв (10), Давидюк (13+8 підбирань) – старт; Адедіран (17+12 підбирань), Анікієнко (6), Мусієнко (4+2 блок-шота), Зотов (3+5 підбирань +4 передачі), Тонченко (3), Жуковський (3), Бобров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 9-10 березня відбудеться одна з головних подій клубного баскетбольного сезону України. ПС "Шинник" прийме Фінал чотирьох Кубка України серед чоловічих команд.

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Теми
СуперлігаЧемпіонат України з баскетболу
Теги
Черкаські МавпиМБК Миколаїв
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