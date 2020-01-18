"Черкаські Мавпи" програли "Дніпру" в Суперлізі Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч проходять чергові поєдинки регулярного сезону.

У стартовому матчі ігрового дня "Черкаські Мавпи" вдома програли "Дніпру" - 86:101.

Рівна перша половина зустрічі змінилася ривком "Дніпра" в середині третьої чверті. Ударний відрізок від трійки Дугат-Террелл-Закурдаев, а також точні кидки від Тимофієнка, дозволили дніпрянам за лічені хвилини відірватися на 10-12 очок.

Далі "Дніпро", впевнено користувався нестабільною грою "Мавп" в обороні, тримав різницю і жодного разу не дозволив господарям наблизитися в рахунку навіть на 10 очок. Штрафні Дугата, що зіграв ще один сильний матч, довели різницю до 16 очок за 2:13 до кінця основного часу. Але тут не можна не відзначити Джареда Террелла, силовiй грі якого господарі так нічого протиставити і не змогли.

Тут свого гості не упустили і навіть порадували VIP-гостей матчу точним триочковим у виконанні Григорія Коломойського.

Після двох поразок поспіль в гостях, "Дніпро" нарешті перемагає і утримує лідерську позицію в чемпіонаті, завдаючи "Мавпам" третьої поразки в трьох матчах сезону. Черкащани поки п'яті, але можуть закінчити суботу на шостому місці, якщо "Одеса" переможе "Хімік".

Як повідомляв OBOZREVATEL, четвер, 17 січня, " Дніпро" в гостях програв столичному "Київ-Баскет" 92:97, а "Черкаські Мавпи" розгромили "Харківських Соколов" - 91:77.

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