Перемоги "Дніпра" і "Київ-Баскета": результати Суперліги Парі-Матч

У неділю, 6 жовтня, відбулися чергові поєдинки регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Столичний Київ-Баскет стартував у першості домашньою перемогою над Харківськими Соколами - 79:71.

Господарі починали новий сезон домашнім поєдинком після суттєвого літнього оновлення. Можливо, бажання якнайкращим чином показати себе прихильникам надто тиснуло на емоції киян. Відтак за першу чверть вони відстали від харків’ян на 10 очок. Гостям було дещо легше входити в гру, яка для них була вже третьою в сезоні.

Господарі згуртувалися вже після того. як різниця в другій чверті сягнула 14 очок. До великої перерви кияни наздогнали суперника та вийшли вперед. Тенденція збереглася і по перерві. А вів команду за собою американець Шеферд, який вже у третій 10-хвилинці сягнув позначки в 20 набраних очок та реалізував 3 з 4-х триочкових.

Боротися за перемогу господарям довелося до останніх секунд. Гості, як і в попередньому поєдинку проти Черкаських Мавп, до останнього намагалися зачепитися за перемогу.

Київ-Баскет - Харківські Соколи 79:71 (9:19, 27:14, 23:14, 20:24)

Київ-Баскет: Шепард (26), Крутоус (10), Пустозвонов (7), Хілл (12 + 5 підбирань + 2 блокшота), Сандул - старт; Едвін (18 + 9 підбирань + 5 передач), Петров (4 + 8 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), Близнюк (2 + 6 підборів), Тищенко, Заєць, Сидорук.

Харківські Соколи: Бояркіна (4 + 8 передач), Джексон (8), Джамар (9 + 8 підбирань + 5 втрат), Липовцев (0 + 5 підбирань), Тіг (15) - старт; Козлов (17), Жаліс (14), Тихонов (4).

"Черкаські Мавпи" програли "Дніпру" в другому домашньому матчі. Зустріч завершилася з рахунком 67:78.

Гості виграли першу половину, зробивши потужний ривок у першій чверті — 22:9. У другій десятихвилинці господарі відзахищались, пропустивши лише 11 балів, але саме за рахунок переконливого старту матчу Дніпро зберіг 7 очок переваги перед великою перервою.

Ключовим фактором у першій половині було домінування гостей на щитах, навіть без Кирила Фесенка, який не брав участі в матчі: 36 підбирань, 12 з яких на чужому щиті, допомогли підопічним Дениса Журавльова набрати 10 очок другого шансу. За що могли зачепитись Мавпи, так це за 10 втрат, яких суперник встиг припуститись ще за 20 хвилин гри. Черкасці, в свою чергу, відпрацювали більш обережно, зробивши лише 2 помилки.

Мавпи продовжили гнути свою лінію і після великої перерви. Команда Максима Міхельсона продовжувала ефективно працювати у захисті, провокуючи втрати у суперника, реалізувала серію триочкових та трохи стабілізувала ситуацію з підбираннями. Від захисту пішов і напад — Мавпи набрали 30 очок за чверть та отримали 6 балів переваги перед вирішальною десятихвилинкою.

Головним героєм клатчу став американський легіонер Дніпра Генрі Дугат. Розігруючий набрав 13 балів у четвертій чверті, чим дуже допоміг своїй команді повернути переможну перевагу. Дніпро захистився, пропустивши лише 11 очок, за заключну десятихвилинку і довів матч до перемоги. Мавпам, які грали без Руслова та Ткаченка, не вистачило глибини складу і сил на вирішальний відрізок матчу, перемога Дніпра - 78:67.

"Черкаські Мавпи" - "Дніпро" 67:78 (9:22, 17:11, 30:17, 11:28)

Черкаські Мавпи: Попов (10), Кольченко (5), Бєліков (13 + 6 підбирань), Райт (13 + 11 підбирань + 2 блок-шота), Кушніров - старт; Хаджіфейзовіч (26 + 7 підбирань), Бондаренко, Сергєєв, Ейрінгтон.

Дніпро: Дугат (18 + 5 підбирань), Закурдаев (10), Глєбов (12 + 6 підбирань + 4 передачі), Тимофієнко (14 + 6 підбирань), Корнієнко (8 + 18 підборів + 2 блок-шоти) - старт; Санон (7), Сизов (4), Коломойський (3), Чумаков (2 + 5 підбирань), Шундель

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