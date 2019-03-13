"Черкаські Мавпи" обіграли "Одесу" в Суперлізі Парі-Матч

"Черкаські Мавпи" в неймовірному поєдинку здолали "Одесу" в поєдинку Суперліги Парі-Матч. Гра в ПС "Будівельник" тримала в напрузі до фінального свистка і завершилася з рахунком 84:81.

У дебюті зустрічі одесити спробували вирватися вперед, зробивши різницю +6, проте дуже швидко втратили свою перевагу. Чемпіони України, яким потрібно було підніматися з "дна" турнірної таблиці, не відпускали суперника, нав'язавши боротьбу фіналісту Кубка країни в нинішньому сезоні.

Черкаські Мавпи - Одеса ФБУ

Непоступлива боротьба двох хороших команд тривала у другій чверті. У підсумку суперники пішли на перерву з практично рівним рахунком: "Мавпи" випереджали суперника всього на 2 очки.

У перерві наставник господарів Максим Міхельсон знайшов потрібні слова для своїх підопічних. Черкащани істотно додали і зуміли навіть зробити різницю двозначною. Прекрасна гра у виконанні чемпіона України забезпечила їм більш ніж комфортну перевагу перед заключною десятихвилинної. А ось одеситам, які на вихідних провели два непростих поєдинки у Фіналі чотирьох Кубка України, сил на другу частину матчу просто не вистачило.

Правда, команда Олега Юшкіна боролася до кінця. Гості зібралися і видали приголомшливий камбек і навіть зуміли повести в рахунку.

Кінцівка зустрічі видалася дуже напруженою. Команди по черзі виходили вперед і кожна атака могла вирішити результат поєдинку. В результаті фатальна помилка одеситів за кілька секунд до фінальної сирени подарувала "Мавпам" непросту перемогу в протистоянні.

"Черкаські Мавпи" - БК "Одеса" 84:81 (22:23 20:16, 23:20 19:22)

"Мавпи": Бояркін, Отверченко (18+4 підбирання), Кольченко (19), Липовцев (6), Коуклі (14+4 підбирання +3 перехоплення) - старт; Чумаков, Ткаченко (5+7 підбирань +5 блок-шотів), Янг (22+6 передач), Нікс (0+3 блок-шота).

"Одеса": Мейсі (10+8 підбирань +11 передач +3 перехоплення), Мартін (12), Щепкін (6+5 підбирань +4 втрати), Пустозвонов (30+4 підбирання), Хелманіс (14+12 підбирань) - старт; Новиков (2), Скрипець (0+3 підбирання), Балабан, Ткачук, Шеляковс (7+5 підбирань).

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