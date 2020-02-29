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29 лютого • оновлено в 19:33
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"Черкаські Мавпи" обіграли МБК "Миколаїв" в Суперлізі Парі-Матч

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"Черкаські Мавпи" здобули гостьову перемогу над МБК "Миколаїв" в черговому поєдинку регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч - 74:63.

Підопічні Максима Міхельсона компенсували катастрофічну реалізацію триочкових тотальним домінуванням у "фарбі"

Сеад Хаджіфейзовіч, Іван Ткаченко та компанія відчували себе під чужим кільцем більш ніж привільно, а вся команда набрала з ближньої дистанції три чверті від загальної кількості очок і домінувала в боротьбі за підбори.

"Миколаїв" більше ніж зазвичай постав командою одного гравця, і це цілком влаштовувало гостей. Квентін Пітерсон відправив в ціль 6 з 12 кидків з-за дуги, але майже всі його численні наскоки під чужим щит закінчувалися безрезультатно.

МБК "Миколаїв" - "Черкаські Мавпи" - 63:74 (19:18, 11:22, 12:17 21:17)

Миколаїв: Хохоник (5), К. Пітерсон (25 + 6 підбирань), Приймак (1 + 7 підбирань), Онуфрієв (4), Брістол (8) - старт; Р. Андерсон (12 + 9 підбирань), Давидюк (2), Адедіран (6), Мещеряков

Черкаські Мавпи: Ейрінгтон (15 + 5 підбирань + 5 передач), Попов (2), Конєв (14 + 11 підборів), І. Ткаченко (10 + 8 підбирань), Хаджіфейзовіч (17 + 15 підборів) - старт; Русло (2), Бондаренко (7), І. Сергєєв (7 + 5 підборів)

"Черкаські Мавпи" обіграли МБК "Миколаїв" в Суперлізі Парі-Матч

Новини
"Черкаські Мавпи" здобули впевнену перемогу в Суперлізі Парі-Матч

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Суперлізі Парі-Матч "Хімік" здобув перемогу над лідером регулярної першості "Дніпром".

Лідер БК "Одеса" Брюс Мейсі чи не поодинці витягнув свою команду в матчі з аутсайдером чемпіонату - "Харківськими Соколами" (75:63) і "Прометей" дотиснув "Запорожье" завдяки 29 очками Крика – 105: 95.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Суперліга Чемпіонат України з баскетболу
Місце
Україна Миколаїв
Теги
БК Черкаські Мавпи МБК Миколаїв
Джерело
Джерело: ПБ
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