"Черкаські Мавпи" обіграли чемпіона Суперліги Парі-Матч: результати 24 січня

Чинний чемпіон України "Хімік" і "Черкаські Мавпи" видали драматичний матч у черговий ігровий день Суперліги Парі-Матч.

Гра регулярного чемпіонату завершилася перемогою гостей з Черкас – 69:74.

Команди не порадували глядачів результативним баскетболом. Обидва колективи віддали перевагу грі під щитами, практично не використовуючи далекі спроби вразити кільце супротивника.

Хімік – Мавпи ФБУ

"Мавпи" з перших хвилин забезпечили собі невелику перевагу в 3-5 пунктів, яка збереглася до великої перерви. А ось третя чверть вийшла вдалою для черкащан, які видали ривок 2:9.

Южненці повернулися в гру і скоротили відставання спочатку з 10 пунктів до п'яти, а потім і зрівняли рахунок – 56:56, проте тут же "Мавпи" відповіли своїми +9 і довели гру до перемоги.

"Хімік" – "Черкаські Мавпи" 69:74 (13:13 19:21, 15:18 22:22)

"Хімік": Вільямс (4 + 7 передач + 4 втрати), Марченко (13), Войналович (5 + 5 підборів), Ковальов (12 + 7 підбирань + 3 блок-шота), Угба (12) – старт; Салліван (14 + 5 підбирань + 4 втрати), Козак (9), Зотов.

"Черкаські Мавпи": Ейрінгтон (8 + 7 передач + 3 перехоплення), Попов (0 + 4 втрати), Бєліков (12 + 5 втрат), Райт (20 + 7 підбирань), Скапінцев – старт; Хаджіфейзовіч (20), Ткаченко (9), Конєв (2), Сергєєв (2), Кольченко (1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичний "Київ-Баскет" достроково вийшов у чвертьфінал Кубка Європи ФІБА.

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