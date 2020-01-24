Головна Новини
24 січня • оновлено в 20:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

"Черкаські Мавпи" обіграли чемпіона Суперліги Парі-Матч: результати 24 січня

747
Читати матеріал російською

Чинний чемпіон України "Хімік" і "Черкаські Мавпи" видали драматичний матч у черговий ігровий день Суперліги Парі-Матч.

Гра регулярного чемпіонату завершилася перемогою гостей з Черкас – 69:74.

Команди не порадували глядачів результативним баскетболом. Обидва колективи віддали перевагу грі під щитами, практично не використовуючи далекі спроби вразити кільце супротивника.

Новини
Визначено стартові п’ятірки та тренерів команд України та Легіону на Матч Зірок Суперліги-2020

Хімік – Мавпи

Хімік – Мавпи

ФБУ

"Мавпи" з перших хвилин забезпечили собі невелику перевагу в 3-5 пунктів, яка збереглася до великої перерви. А ось третя чверть вийшла вдалою для черкащан, які видали ривок 2:9.

Южненці повернулися в гру і скоротили відставання спочатку з 10 пунктів до п'яти, а потім і зрівняли рахунок – 56:56, проте тут же "Мавпи" відповіли своїми +9 і довели гру до перемоги.

"Хімік" – "Черкаські Мавпи" 69:74 (13:13 19:21, 15:18 22:22)
"Хімік": Вільямс (4 + 7 передач + 4 втрати), Марченко (13), Войналович (5 + 5 підборів), Ковальов (12 + 7 підбирань + 3 блок-шота), Угба (12) – старт; Салліван (14 + 5 підбирань + 4 втрати), Козак (9), Зотов.
"Черкаські Мавпи": Ейрінгтон (8 + 7 передач + 3 перехоплення), Попов (0 + 4 втрати), Бєліков (12 + 5 втрат), Райт (20 + 7 підбирань), Скапінцев – старт; Хаджіфейзовіч (20), Ткаченко (9), Конєв (2), Сергєєв (2), Кольченко (1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичний "Київ-Баскет" достроково вийшов у чвертьфінал Кубка Європи ФІБА.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Теги
БК Черкаські Мавпи БК Хімік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги