"Черкаські Мавпи" і "Дніпро" програли в Кубку Європи ФІБА

"Дніпро" в неймовірному поєдинку групового раунду Кубка Європи ФІБА не зміг обіграти "Аріс" із рахунком 51:55.

Із перших хвилин дніпряни шокували свого суперника. Десятиразовий чемпіон Греції провалив гру, відставши від українців на 11 очок. Віце-чемпіон України контролював гру, близько не підпускаючи до себе суперника. У підсумку першу десятихвилинку наша команда завершила з перевагою в 7 балів.

У другій чверті "Аріс" зміг зібратися і скоротити відставання від "Дніпра". Гостям із Греції практично вдалося наздогнати суперника, однак дніпряни, які вчасно зібралися, знову наростили свою перевагу до 5 очок.

Після великої перерви чемпіон Греції шокував українську команду впевненим стартом, але дніпряни докладали максимум зусиль, щоб не підпускати собі суперника. Рівна гра двох команд тримала вболівальників у напрузі. Таким чином перед заключною чвертю українці випереджали суперника всього на два бали.

Кінцівку зустрічі наша команда відверто провалила. Віце-чемпіони України відпустили суперника на шість очок і, незважаючи на ударну кінцівку, не змогли скоротити це відставання.

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

"Дніпро" (Україна) - "Аріс" (Греція) - 51:55 (22:15 11:13, 11:14, 7:13)

"Дніпро": Кожем'якін (12+4 передачі - 4 втрати), Сизов, Закурдаев (17+7 підбирань), Тимофієнко (10), Кушніров (2+8 підбирань - 4 втрати) - старт; Шундель (5+4 передачі), Натяжко (7 підбирань), В. Прокопенко (3), Бондарчук (2)

"Аріс": Даллі (3), Белл (16), Лаки Джонс (5), Р. Харріс (3+8 підбирань), Г. МакГі (2+9 підбирань) - старт; Кайсер (6), Вергініс (1), Бохорідіс (14+9 підбирань), Фліоніс (5+5 передач +5 перехоплень), Слафцакіс.

Свою гру в Кубку Європи ФІБА провів чемпіон України - "Черкаські Мавпи". Наші баскетболісти поступилися датському "Баккен Беарз" із рахунком 77:106.

Старт в української команди відверто не задався. Данці заволоділи мінімальною перевагою і тримали його майже до середини чверті. Однак черкащанам вдалося зібратися і переломити хід поєдинку, залишивши суперника відстаючим. Десятихвилинка ознаменувалася впертою боротьбою двох непоступливих опонентів і завершилася перевагою "Баккен Беарз" у 6 очок.

У другій чверті чемпіони України майже зуміли впритул наблизитися до суперника і скоротити відставання до двох очок, однак датчани не дозволили нашій команді заволодіти ініціативою. Гості провели ударну кінцівку і в підсумку пішли на велику перерву, випереджаючи "Мавп" на 9 очок.

У середині третьої десятихвилинки баскетболісти української команди знайшли свою гру і змогли нав'язати боротьбу суперникові. Неймовірна підтримка Палацу спорту "Будівельник" допомогла підопічним Міхельсона скоротити відставання від датчан до відстані далекої атаки. Але "Баккен Беарз" активізувалися під кінець чверті і знову відірвалися на 10 балів.

Кінцівку поєдинку чемпіон Данії провів спокійно. Команда на класі контролювала поєдинок і навіть наростила свою перевагу. Українська команда не змогла нічого протиставити супернику, тож у підсумку була змушена поступитися.

FIBA

FIBA

FIBA

"Черкаські Мавпи" (Україна) - "Баккен" (Данія) 77:106 (18:24, 24:27, 24:25, 11:30)

"Черкаські Мавпи": Артамонов (7+6 підбирань +5 передач), Кольченко (19), Ткаченко (6+7 підбирань +6 передач), Чумаков (2), Скапінцев (15+4 підбирання) - старт; Коуклі (8+5 підбирань), Воєвода, Отверченко (20+9 підбирань +6 передач +4 втрати), Руслов.

"Баккен": Керберрі (13+8 передач +3 перехоплення), Еванс (24+4 підбирання), Юкіч (7+7 підбирань), Онгвае (5), Діуф (14+6 підбирань) - старт; Лаерке (9), Мартін (18+5 підбирань), Далтон (12+5 підбирань), Дарбо (4+10 передач).

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