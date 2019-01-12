"Черкаські Мавпи" дотиснули "Миколаїв" у Суперлізі Парі-Матч

"Черкаські Мавпи" здобули першу в сезоні перемогу в домашній грі Суперліги Парі-Матч. У напруженому поєдинку команда Міхельсона обіграла "Миколаїв" 101:94.

Останній рядок у турнірній таблиці і виліт з Кубка України з-за порушення регламенту серйозно налаштували "Мавп" на перемогу в протистоянні. Черкащани з перших хвилин заволоділи мінімальною перевагою, і, не дивлячись на те, що їм не вдавалося розвинути свій успіх, вони повністю контролювали події на майданчику. Господарі не зуміли збільшити різницю до двозначної, правда, зрівняти рахунок супернику вони також не дозволяли. У кінцівці другої чверті "Миколаєву" таки вдалося вийти вперед, проте "Мавпи" тут же повернули собі невелику перевагу.

Черкаські Мавпи - Миколаїв ФБУ

Після перерви господарі почали діяти ще активніше, скориставшись помилками суперника. У підсумку за три хвилини до завершення третьої чверті підопічним Максима Міхельсона таки вдалося збільшити різницю до +10. Але "корабели" знову включилися в боротьбу і нівелювали перевагу черкащан, а в заключній десятихвилинці навіть вийшли вперед і відірвалися від суперника.

Кінцівка зустрічі видалася дуже напруженою. Команди по черзі виходили вперед, тримаючи уболівальників в напрузі. Однак "Мавпам" вдалося відірватися від суперника і довести гру до своєї першої домашньої перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Черкаські Мавпи" за сумою двох поєдинків обіграли "Київ-Баскет" в Кубку України. Однак після другої гри кияни подали протест, звинувативши суперника в порушенні регламенту. У підсумку "Мавпам" зарахували технічну поразку, відібравши путівку у Фінал чотирьох на користь столичної команди. Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський прокоментував скандальну ситуацію в турнірі.

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