Чемпіонів України виключили з розіграшу Кубка країни: що сталося

БК "Черкаські Мавпи" отримав суворе покарання за порушення регламенту під час чвертьфіналу Кубка України з "Київ-Баскет", який завершився підсумковою перемогою черкащан у двоматчевій дуелі.

В одному з ігрових відрізків гри на майданчику у чинного чемпіона країни одночасно перебували четверо легіонерів замість максимально дозволених трьох. Розглянувши епізод, а також вислухавши представників клубів, директор чемпіонату України покарав "Мавп" поразкою без права продовжувати виступ у турнірі, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

"Київ-Баскет" – "Черкаські Мавпи" Федерація Баскетболу України

Генеральний директор черкаського клубу Володимир Гриценко не погодився з таким рішенням, назвавши його надто жорстким. "Помилка тренерського штабу дійсно мала місце. Але рішення настільки жорстке, що воно не відповідає самому порушенню. Це спільне порушення — тренерського штабу, судді протоколу, який не мав права випускати гравця. Це його обов'язок — зупинити вихід на майданчик четвертого легіонера", — заявив функціонер.

Таким чином, саме "Київ-Баскет" став учасником Фіналу чотирьох Кубка України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півфіналістами Кубка України з баскетболу стали "Дніпро", "Одеса" та "Політехнік".