Чемпіонат світу з баскетболу-2019: стало відомо, хто покаже в Україні

У восьми містах Китаю з 31 серпня по 15 вересня пройде 18-й чемпіонат світу з баскетболу.
Вітчизняний телеканал XSPORT спільно з Федерацією баскетболу України (ФБУ) домовився з Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) про отримання прав на показ світової першості в нашій країні. Розклад трансляцій буде опубліковано згодом, повідомляє пресслужба ФБУ.
16 березня відбулося жеребкування турніру, за підсумками якого визначились склади восьми груп.
FIBA Basketball World Cup 2019 Groups are IN!— Basketball World Cup (@FIBAWC) 16 марта 2019 г.
The #WorldGotGame! #FIBAWC starts on August 31 2019!
🔗 https://t.co/c1G3hYL9GW
🎟 https://t.co/SJ1WA5H1cI pic.twitter.com/QpVJL7sB7F
За час світової першості буде зіграно 92 матчі. Це буде перший чемпіонат світу, в якому кількість учасників збільшилася із 24 до 32. За результатами мундіалю визначаться сім володарів путівок на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо та 16 учасників олімпійського кваліфікаційного турніру.
Зазначимо, що чинним чемпіоном світу є команда США, яка у фіналі ЧС-2014 перемогла Сербію – 129:92.
🏆— Basketball World Cup (@FIBAWC) 6 апреля 2019 г.
1950 Argentina
1954 USA
1959 Brazil
1963 Brazil
1967 Soviet Union
1970 Yugoslavia
1974 Soviet Union
1978 Yugoslavia
1982 Soviet Union
1986 USA
1990 Yugoslavia
1994 USA
1998 Yugoslavia
2002 Yugoslavia
2006 Spain
2010 USA
2014 USA
2019 ❓#FIBAWC #WorldGotGame pic.twitter.com/erc3RPDIEZ
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні України дізналися суперників у відборі до чемпіонатів Європи з баскетболу 2021 року.
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