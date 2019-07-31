Чемпіонат світу з баскетболу-2019: стало відомо, хто покаже в Україні

У восьми містах Китаю з 31 серпня по 15 вересня пройде 18-й чемпіонат світу з баскетболу.

Вітчизняний телеканал XSPORT спільно з Федерацією баскетболу України (ФБУ) домовився з Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) про отримання прав на показ світової першості в нашій країні. Розклад трансляцій буде опубліковано згодом, повідомляє пресслужба ФБУ.

16 березня відбулося жеребкування турніру, за підсумками якого визначились склади восьми груп.

За час світової першості буде зіграно 92 матчі. Це буде перший чемпіонат світу, в якому кількість учасників збільшилася із 24 до 32. За результатами мундіалю визначаться сім володарів путівок на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо та 16 учасників олімпійського кваліфікаційного турніру.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу є команда США, яка у фіналі ЧС-2014 перемогла Сербію – 129:92.

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1950 Argentina

1954 USA

1959 Brazil

1963 Brazil

1967 Soviet Union

1970 Yugoslavia

1974 Soviet Union

1978 Yugoslavia

1982 Soviet Union

1986 USA

1990 Yugoslavia

1994 USA

1998 Yugoslavia

2002 Yugoslavia

2006 Spain

2010 USA

2014 USA

2019 ❓#FIBAWC #WorldGotGame pic.twitter.com/erc3RPDIEZ — Basketball World Cup (@FIBAWC) 6 апреля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні України дізналися суперників у відборі до чемпіонатів Європи з баскетболу 2021 року.

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