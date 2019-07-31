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Чемпіонат світу з баскетболу-2019: стало відомо, хто покаже в Україні

1.5т Читати матеріал російською

У восьми містах Китаю з 31 серпня по 15 вересня пройде 18-й чемпіонат світу з баскетболу.

Вітчизняний телеканал XSPORT спільно з Федерацією баскетболу України (ФБУ) домовився з Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) про отримання прав на показ світової першості в нашій країні. Розклад трансляцій буде опубліковано згодом, повідомляє пресслужба ФБУ.

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16 березня відбулося жеребкування турніру, за підсумками якого визначились склади восьми груп.

За час світової першості буде зіграно 92 матчі. Це буде перший чемпіонат світу, в якому кількість учасників збільшилася із 24 до 32. За результатами мундіалю визначаться сім володарів путівок на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо та 16 учасників олімпійського кваліфікаційного турніру.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу є команда США, яка у фіналі ЧС-2014 перемогла Сербію – 129:92.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні України дізналися суперників у відборі до чемпіонатів Європи з баскетболу 2021 року.

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Тема
Кубок світу з баскетболу
Місце
Китай
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