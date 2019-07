Чемпіонат світу з баскетболу-2019: стало відомо, хто покаже в Україні

У восьми містах Китаю з 31 серпня по 15 вересня пройде 18-й чемпіонат світу з баскетболу.

Вітчизняний телеканал XSPORT спільно з Федерацією баскетболу України (ФБУ) домовився з Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) про отримання прав на показ світової першості в нашій країні. Розклад трансляцій буде опубліковано згодом, повідомляє пресслужба ФБУ.

16 березня відбулося жеребкування турніру, за підсумками якого визначились склади восьми груп.

