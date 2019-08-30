Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

У Китаї з 31 серпня по 15 вересня відбудеться історичний чемпіонат світу з баскетболу серед чоловічих команд.
Вперше турнір проводиться не в один рік зі світовою футбольною першістю, а участь в ньому беруть 32 збірні.
На першому груповому етапі команди розбиті на вісім квартетів. По два переможці груп проб'ються до наступного раунду, де за коловою системою розіграють путівки до чвертьфіналу, а потім поведуть боротьбу за медалі.
Невдахи ж першої стадії потраплять в кваліфікаційний турнір, де посперечаються за 17-32 місця. Вашій увазі повний календар турніру.
ЧС-2019 з баскетболу
Перший груповий етап
Група А. Пекін (31.08-4.09)
31 серпня
11:00. Польща – Венесуела
15:00. Кот-д'Івуар – Китай
2 вересня
11:00. Венесуела – Кот-д'Івуар
15:00. Китай – Польща
4 вересня
11:00. Кот-д'Івуар – Польща
15:00. Венесуела – Китай
Група В. Ухань (31.08-4.09)
31 серпня
11:30. Росія – Нігерія / "Матч ТВ" / "Матч! Гра"
15:30. Аргентина – Корея / "Матч! Гра"
2 вересня
11:30. Нігерія – Аргентина
15:30. Корея – Росія
4 вересня
11:30. Корея – Нігерія
15:30. Росія – Аргентина
Група С. Гуанчжоу (31.08-4.09)
31 серпня
11:30. Іран – Пуерто-Ріко
15:30. Іспанія – Туніс
2 вересня
11:30. Туніс – Іран
15:30. Пуерто-Ріко – Іспанія
4 вересня
11:30. Пуерто-Ріко – Туніс
15:30. Іспанія – Іран
Група D. Фошань (31.08-4.09)
31 серпня
10:30. Ангола – Сербія / XSPORT
14:30. Філіппіни – Італія
2 вересня
10:30. Італія – Ангола
14:30. Сербія – Філіппіни
4 вересня
10:30. Ангола – Філіппіни
14:30. Італія – Сербія
Група Е. Шанхай (1.09-5.09)
1 вересня
11:30. Туреччина – Японія
15:30. Чехія – США
3 вересня
11:30. Японія – Чехія
15:30. США – Туреччина
5 вересня
11:30. Туреччина – Чехія
15:30. США – Японія
Група F. Нанкін (1.09-5.09)
1 вересня
11:00. Нова Зеландія – Бразилія
15:00. Греція – Чорногорія
3 вересня
11:00. Чорногорія – Нова Зеландія
15:00. Бразилія – Греція
5 вересня
11:00. Бразилія – Чорногорія
15:00. Греція – Нова Зеландія
Група G. Шеньчжень (1.09-5.09)
1 вересня
11:30. Домініканська Республіка – Йорданія
15:30. Франція – Німеччина
3 вересня
11:30. Німеччина – Домініканська Республіка
15:30. Йорданія – Франція
5 вересня
11:30. Німеччина – Йорданія
15:30. Домініканська Республіка – Франція
Група Н. Дунгуань (1.09-5.09)
1 вересня
10:30. Канада – Австралія
14:30. Сенегал – Литва
3 вересня
10:30. Австралія – Сенегал
14:30. Литва – Канада
5 вересня
10:30. Канада – Сенегал
14:30. Литва – Австралія
Як повідомляв OBOZREVATEL, на конгресі Міжнародної баскетбольної федерації (FIBA) було обрано нового президента організації.
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