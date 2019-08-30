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Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

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У Китаї з 31 серпня по 15 вересня відбудеться історичний чемпіонат світу з баскетболу серед чоловічих команд.

Вперше турнір проводиться не в один рік зі світовою футбольною першістю, а участь в ньому беруть 32 збірні.

На першому груповому етапі команди розбиті на вісім квартетів. По два переможці груп проб'ються до наступного раунду, де за коловою системою розіграють путівки до чвертьфіналу, а потім поведуть боротьбу за медалі.

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Опубліковано розклад трансляцій ЧС з баскетболу

Невдахи ж першої стадії потраплять в кваліфікаційний турнір, де посперечаються за 17-32 місця. Вашій увазі повний календар турніру.

ЧС-2019 з баскетболу

Перший груповий етап

Група А. Пекін (31.08-4.09)

Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

31 серпня

11:00. Польща – Венесуела

15:00. Кот-д'Івуар – Китай

2 вересня

11:00. Венесуела – Кот-д'Івуар

15:00. Китай – Польща

4 вересня

11:00. Кот-д'Івуар – Польща

15:00. Венесуела – Китай

Група В. Ухань (31.08-4.09)

Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

31 серпня

11:30. Росія – Нігерія / "Матч ТВ" / "Матч! Гра"

15:30. Аргентина – Корея / "Матч! Гра"

2 вересня

11:30. Нігерія – Аргентина

15:30. Корея – Росія

4 вересня

11:30. Корея – Нігерія

15:30. Росія – Аргентина

Група С. Гуанчжоу (31.08-4.09)

Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

31 серпня

11:30. Іран – Пуерто-Ріко

15:30. Іспанія – Туніс

2 вересня

11:30. Туніс – Іран

15:30. Пуерто-Ріко – Іспанія

4 вересня

11:30. Пуерто-Ріко – Туніс

15:30. Іспанія – Іран

Група D. Фошань (31.08-4.09)

Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

31 серпня

10:30. Ангола – Сербія / XSPORT

14:30. Філіппіни – Італія

2 вересня

10:30. Італія – Ангола

14:30. Сербія – Філіппіни

4 вересня

10:30. Ангола – Філіппіни

14:30. Італія – Сербія

Група Е. Шанхай (1.09-5.09)

Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

1 вересня

11:30. Туреччина – Японія

15:30. Чехія – США

3 вересня

11:30. Японія – Чехія

15:30. США – Туреччина

5 вересня

11:30. Туреччина – Чехія

15:30. США – Японія

Група F. Нанкін (1.09-5.09)

Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

1 вересня

11:00. Нова Зеландія – Бразилія

15:00. Греція – Чорногорія

3 вересня

11:00. Чорногорія – Нова Зеландія

15:00. Бразилія – Греція

5 вересня

11:00. Бразилія – Чорногорія

15:00. Греція – Нова Зеландія

Група G. Шеньчжень (1.09-5.09)

Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

1 вересня

11:30. Домініканська Республіка – Йорданія

15:30. Франція – Німеччина

3 вересня

11:30. Німеччина – Домініканська Республіка

15:30. Йорданія – Франція

5 вересня

11:30. Німеччина – Йорданія

15:30. Домініканська Республіка – Франція

Група Н. Дунгуань (1.09-5.09)

Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

1 вересня

10:30. Канада – Австралія

14:30. Сенегал – Литва

3 вересня

10:30. Австралія – Сенегал

14:30. Литва – Канада

5 вересня

10:30. Канада – Сенегал

14:30. Литва – Австралія

Як повідомляв OBOZREVATEL, на конгресі Міжнародної баскетбольної федерації (FIBA) було обрано нового президента організації.

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Тема
Кубок світу з баскетболу
Місце
Китай
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