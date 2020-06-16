Чемпіон України з баскетболу зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів

Чемпіон України з баскетболу "Дніпро" в наступному сезоні вперше зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА, заявив в інтерв'ю клубній пресслужбі головний тренер команди Денис Журавльов.

"Поки у нас є план від ФІБА, що ми маємо першу гру кваліфікації Ліги чемпіонів на 15 вересня. До цієї дати ми проводимо підготовку. Тож ми будемо брати участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, але поки невідомо з першого чи з другого раунда. 15 вересня у нас перша гра", – Журавльов.

Нагадаємо, що в минулому сезоні "Дніпро" після сита кваліфікації виступав в основному раунді Кубка Європи ФІБА, не зумівши подолати перший груповий раунд турніру.