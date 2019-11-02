Чемпіон України виграв непростий поєдинок в Суперлізі Парі-Матч

Чемпіон України з баскетболу "Хімік" здобув п'яту перемогу в регулярному сезоні Суперліги Парі-Матч. Домашня зустріч проти МБК "Миколаїв" завершилася з рахунком 77:65.

Хімік відверто погано виглядав в першій половині зустрічі, дозволивши Миколаєву зробити занадто багато - в першу чергу, під своїм кільцем. При тому, що гості практично не забивали з дистанції, за рахунок позамежного відсотка реалізації кидків з "фарби" Миколаїв отримав перевагу, яке утримував протягом всієї першої половини. На велику перерву команди пішли за переваги гостей у 8 очок, яка більш ніж логічно випливала з того, що відбувалося на майданчику.

Однак Віталію Степановському вдалося-таки внести необхідні зміни в ігровий малюнок своєї команди, і в другій половині Хімік заграв абсолютно по-іншому. Захист під кільцем ущільнився, стало в цілому куди більше агресії, і до цього "корабели" готові були не зовсім. До середини третьої чверті Миколаїв ще утримував лідерство, але потім упав під натиском господарів. Команди ніби помінялися ролями: тепер уже Хімік мав велику перевагу під кільцями, в той час як Миколаїв мучився в нападі.

По суті, відрізок поганого баскетболу завдовжки в 6-7 хвилин і коштував гостям гри. Хімік не тільки вирівняв ситуацію, а й побудував комфортну перевагу за рахунок агресивної гри Войналовича, Саллівана і Ковальова. У Миколаєва же в ці хвилини гра не йшла абсолютно, Хімік досяг переваги в 10-12 очок і вже його не упустив - та й грати залишалося мало.

Подвійний виїзд для Миколаєва обертається двома поразками. Хімік продовжує утримувати позицію в групі лідерів, добуваючи ще одну домашню перемогу.

Хімік - МБК Миколаїв 77:65 (18:22, 18:22, 25: 9, 16:12)

Хімік: Вільямс (15 + 4 втрати), Марченко (2 + 4 підбирання), Войналович (17), Ковальов (14 + 6 підбирань), Угба (6 + 5 підборів + 4 передачі + 3 перехоплення + 4 втрати) - старт; Рябчук, Клевзунік, Козак, Горобченко (3), Салліван (20 + 13 підбирань).

Миколаїв: Зотов (14 + 6 передач + 6 втрат), Луценко (18 + 7 підбирань), Приймак (11 + 6 підбирань), Давидюк (5), Брістол (4 + 5 підборів) - старт; Мещеряков, Хохоник, Онуфрієв (8), Адедіран (5).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні баскетбольні клуби "Черкаські Мавпи" і "Запоріжжя" видали неймовірно драматичний матч в черговий ігровий день Суперліги Парі-Матч .

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!