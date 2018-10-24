Чемпіон України проти чемпіона Данії: анонс Кубка Європи ФІБА

Українські баскетбольні клуби "Черкаські Мавпи" і "Дніпро" у середу, 24 жовтня, проведуть поєдинки другого туру в Кубку Європи ФІБА. Чемпіони України зіграють свій перший домашній матч, у якому змагатимуться із 16-кратним і чинним чемпіоном Данії, клубом "Баккен Бірз". "Дніпро" прийме грецький "Аріс".
Черкаські Мавпи
Кубок Європи ФІБА. Груповий раунд. 2-й тур
"Черкаські Мавпи" — "Баккен Бірз"
Черкаси, ПС "Будівельник"
Початок матчу — 19:00
Трансляція — Oboz TV, FBU.ua
Данський колектив свою єврокампанію починав у кваліфікації Ліги чемпіонів, де команда 53-річного фахівця Стефана Віче зупинилася у другому раунді кваліфікації. Впевнено пройшовши британський "Лестер Райдерс" (90:77, 103: 84), "Баккен Бірз" не зуміли подолати бар'єр у вигляді бельгійського "Спіроу" (61:59, 69:74), відправившись в основний раунд Кубка Європи.
Цю команду українські вболівальники можуть пам'ятати ще за сезоном 2015/2016, коли в другому груповому раунді Кубка Європи "Баккен Бірз" протистояв южненський "Хімік".
Кубок Європи ФІБА. Груповий раунд. 2-й тур
"Дніпро" (Україна) — "Аріс" (Греція)
Дніпро, ДС "Шинник"
Початок матчу — 19:00
Дніпрян очікує складний іспит від десятикратних чемпіонів Греції — баскетбольного клубу "Аріс".
"Аріс" є одним із найстаріших і найтитулованіших клубів країни. За останні 15 років команда нерідко перетиналася із українськими клубами, причому по двічі вигравала у "Києва", "Азовмаша" і "Будівельника", але двічі поступилася БК "Донецьк".
Порівняно з минулим сезоном склад жовто-чорних оновився більше, ніж наполовину, а з ключових виконавців вдалося зберегти тільки Гері Белла і Елефтеріоса Бохорідіса. Незмінними залишилися тільки відсутність яскраво виражених лідерів і широка взаємозамінність.
Нагадаємо, що в першому матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА "Мавпи" із боєм поступилися на виїзді "Пріштіні" — 82:92. Програв свій матч болгарському "Левскі" і "Дніпро" — 65:83
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