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Чемпіон України проти чемпіона Данії: анонс Кубка Європи ФІБА

1.3тЧитати матеріал російською

Українські баскетбольні клуби "Черкаські Мавпи" і "Дніпро" у середу, 24 жовтня, проведуть поєдинки другого туру в Кубку Європи ФІБА. Чемпіони України зіграють свій перший домашній матч, у якому змагатимуться із 16-кратним і чинним чемпіоном Данії, клубом "Баккен Бірз". "Дніпро" прийме грецький "Аріс".

Черкаські Мавпи

Черкаські Мавпи

Кубок Європи ФІБА. Груповий раунд. 2-й тур
"Черкаські Мавпи" — "Баккен Бірз"
Черкаси, ПС "Будівельник"
Початок матчу 19:00
Трансляція Oboz TV, FBU.ua

Данський колектив свою єврокампанію починав у кваліфікації Ліги чемпіонів, де команда 53-річного фахівця Стефана Віче зупинилася у другому раунді кваліфікації. Впевнено пройшовши британський "Лестер Райдерс" (90:77, 103: 84), "Баккен Бірз" не зуміли подолати бар'єр у вигляді бельгійського "Спіроу" (61:59, 69:74), відправившись в основний раунд Кубка Європи.

Цю команду українські вболівальники можуть пам'ятати ще за сезоном 2015/2016, коли в другому груповому раунді Кубка Європи "Баккен Бірз" протистояв южненський "Хімік".

Кубок Європи ФІБА. Груповий раунд. 2-й тур
"Дніпро" (Україна) — "Аріс" (Греція)
Дніпро, ДС "Шинник"
Початок матчу — 19:00

Новини
Зміна лідера і сенсація від "Дніпра": результати Суперліги Парі-Матч

Дніпрян очікує складний іспит від десятикратних чемпіонів Греції — баскетбольного клубу "Аріс".

"Аріс" є одним із найстаріших і найтитулованіших клубів країни. За останні 15 років команда нерідко перетиналася із українськими клубами, причому по двічі вигравала у "Києва", "Азовмаша" і "Будівельника", але двічі поступилася БК "Донецьк".

Порівняно з минулим сезоном склад жовто-чорних оновився більше, ніж наполовину, а з ключових виконавців вдалося зберегти тільки Гері Белла і Елефтеріоса Бохорідіса. Незмінними залишилися тільки відсутність яскраво виражених лідерів і широка взаємозамінність.

Чемпіон України проти чемпіона Данії: анонс Кубка Європи ФІБА

Нагадаємо, що в першому матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА "Мавпи" із боєм поступилися на виїзді "Пріштіні" — 82:92. Програв свій матч болгарському "Левскі" і "Дніпро" — 65:83

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Тема
Кубок Європи ФІБА
Місце
Україна
Об'єкти
Черкаські МавпиБК Дніпро
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