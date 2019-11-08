Чемпіон Суперліги Парі-Матч ледь не програв новачку: результати 8 листопада

Новачок Суперліги Парі-Матч "Харківські Соколи" дав справжній бій чемпіону країни южненському "Хіміку".

Підопічні Євгена Мурзіна на своєму майданчику потріпали нерви фавориту, однак у підсумку поступилися – 77:93.

"Хіміки" фантастично почали поєдинок, видавши ривок 2:12 вже до середини першої чверті. Однак господарі майданчика відповіли своїми активними діями і до першої перерви мали п'ять очок переваги.

"Харківські Соколи" ФБУ

Харків'яни контролювали хід гри і продовжували нарощувати свою перевагу, яка досягла свого піку у 12 балів у кінцівці другої 10-хвилинки.

Підопічні Володимира Степанівської блискавично відповіли активним захистом і роботою на чужому щиті. Перед останньою чвертю "Хімік" вийшов вперед – 65:66.

Вирішальна чверть пройшла у малорезультативній боротьбі, в якій южненці зуміли дотиснути суперника.

"Харківські Соколи" – "Хімік" – 77:93 (25:20, 16:17, 24:29, 12:27)

"Харківські Соколи": Джамар (16 + 6 підбирань), Козлов (5), Жаліс (3), Тарасенко (5 + 5 підборів), Тіг (25 + 6 підбирань + 6 втрат) - старт; Джексон (8 + 6 підборів), Бояркіна (5 + 4 передачі), Мусієнко (4), Тихонов (4), Тищенко (2).

"Хімік": Вільямс (37 + 5 передач), Марченко (13), Войналович (2 + 2 блок-шота), Ковальов (13 + 9 підбирань), Югба (12 + 8 підбирань) - старт; Салліван (8 + 9 підборів), Горобченко (5), Рябчук (3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Черкаські Мавпи" здобули п'яту перемогу в Суперлізі Парі-Матч.

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