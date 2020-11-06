Чемпіон розгромив претендента в Суперлізі Паріматч: результати 6 листопада

Чинний чемпіон "Дніпро" здобув розгромну перемогу в домашньому матчі Суперліги Паріматч 6 листопада, легко розібравшись з одним із фаворитів сезону "Прометеєм".

Результат поєдинку багато в чому було вирішено вже за підсумками першої чверті. У ній підопічні Дениса Журавльова зробили вражаючий ривок, набравши 18 очок поспіль, і вже не озиралися назад. Друга десятихвилинка також залишилася за господарями, які пішли на велику перерву, виграючи з рахунком 51:27.

Пауза не допомогла "Прометею" знайти свою гру. "Дніпро" продовжував контролювати хід зустрічі, реалізовуючи більшість своїх кидків і поступово нарощуючи перевагу. Перед вирішальною чвертю відрив господарів від суперників зріс до 32 очок, тому про інтригу говорити вже не доводилося. В останні десять хвилин команди показали результативну гру, порадувавши глядачів видовищним баскетболом.

Чемпіони здобули свою шосту перемогу в семи матчах, а "Прометей" зазнав третьої поразки у восьми поєдинках.

"Дніпро" – "Прометей" 101:66 (30:11, 21:16 22:14, 28:25)

"Дніпро": Дугат (7 + 5 підборів), Террелл (17), Глєбов, Тимофієнко (16 + 4 підбирання), Кравцов (12 + 8 підбирань + 8 передач) – старт; Коломойський (6), Шундель (13), Корнієнко (7 + 10 підборів), Бобров (4), Санон (11), Закурдаєв (8).

"Прометей": Лукашов (7 + 5 передач), Рід (3), Липовий (5), Стефенс (9), Маєрс (12 + 5 підбирань + 4 втрати) – старт; Луценко (4), Бєліков (4), Петров (7 + 5 підборів), Антипов, Сидоров (15).