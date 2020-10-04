Чемпіон проти претендента: анонс фіналу Кубку України з баскетболу

У неділю, 4 жовтня, чинний володар трофея "Дніпро" зіграє у вирішальному матчі Кубка України проти господаря Фіналу чотирьох южненського "Хіміка".

Команда Дениса Журавльова, хоч і не без нервів, але доволі впевнено виграла свій півфінальний матч в Одеси. "Хімік" провів неймовірно напружену і виснажливу битву з овертаймом проти "Київ-Баскета".

Одним із ключових сюжетів фіналу стане протистояння передніх ліній – Кравцов, Фесенко, Тимофеєнко, Корнієнко проти Нельсона, Саллівана та Войналовича. Американський тандем господарів продемонстрував дуже потужну гру в матчі проти киян, Тимофеєнко став найкращим гравцев у грі проти "Одеси".

Для южненців одним із ключових питань є фізичні кондиції після півфіналу, адже господарі об'єктивно витратили більше сил у півфіналі і мали менше часу на відпочинок, ніж "Дніпро", який, все ж таки, провів значно менш виснажливий матч 1/2 фіналу.

Журавльов має ширшу ротацію, "Хімік" – кращі командні зв’язки насамперед у захисті. На нас чекає чергова цікава тренерська дуель Степановський – Журавльов, яка зокрема стане справжньою прикрасою фіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шляху до Фіналу чотирьох "Дніпро" здобув впевнену перемогу над "Запоріжжям", "Хімік" не зазнав проблем у грі проти "Тернополя", столичний "Київ-Баскет" розгромив МБК "Миколаїв", а БК "Одеса" був сильнішим за команду з Житомира.