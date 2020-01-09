"Дніпро" в гостях переміг "Одесу": результати Суперліги Парі-Матч 9 січня

БК "Одеса" та БК "Дніпро" видали приголомшливий поєдинок в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч.

Битва підопічних Олега Юшкіна і Дениса Журавльова завершилася перемогою дніпрян на чужому паркеті – 78:84.

Гра вийшла просто на диво – обидві команди подарували фанатами результативний баскетбол. Досить сказати, що господарі тільки в першій половині реалізували 9 з 13 дальніх спроб.

Одеса – Дніпро ФБУ

Колектив Юшкіна практично з перших хвилин показав дніпрянам свої наміри перемогти – одеситам вдалося домогтися переваги в дев'ять пунктів. Однак дніпряни завдяки грі Тимофєєнка досить спокійно зрівняли рахунок.

Після великої перерви на паркеті почалися справжні гойдалки. Команди по черзі виходили вперед, викликаючи у фанатів неймовірні емоції. Зрештою, все вирішилося в заключній чверті, де удача посміхнулася гостям.

"Дніпру" вдалося підловити суперника на ряді помилок, які вилилися у підсумковий результат.

В іншій зустрічі дня чемпіон України южненський "Хімік" здобув досить непросту перемогу над головним аутсайдером "Харківськими Соколами".

Команда Віталія Степанівської на своєму паркеті лише в заключній частині поєдинку зуміла дотиснути суперника – 90:66.

Обидва колективи не зуміли порадувати вболівальників результативним баскетболом. Гості, незважаючи на статус андердога, нав'язали "хімікам" свою гру і до середини другої чверті утримували опонента на відстані п'яти очок.

Хімік – Харківські Соколи ФБУ

А ось відразу ж після великої перерви южненці несподівано пішли у відрив на 14 пунктів. Здавалося, що цей момент послужить переломним, але "соколи" моментально повернули відставання в п'ять пунктів.

Така гра команди Євгена Мурзіна змусила його колегу взяти овертайм, який сприятливо вплинув на "Хімік". Господарі зробили ривок 16:2, який і дав можливість чемпіонами довести матч до підсумкової перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичний "Київ-Баскет" здобув третю поспіль перемогу в Кубку Європи ФІБА.

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