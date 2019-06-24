Букмекери оцінили шанси українок на перемогу в Євробаскеті-2019

Жіноча збірна України з баскетболу увійшла до вісімки головних претендентів на перемогу в чемпіонаті Європи, який 27 червня стартує у Латвії та Сербії.

Ставки на підсумковий успіх "жовто-синіх" приймаються з коефіцієнтом 34,00. Головними ж фаворитами букмекерів є чинні чемпіонки — іспанки. Показники на їхній тріумф досягають рівня 3,20.

Жіноча збірна України з баскетболу ФБУ

Далі йде збірна Франції, котирування на яку дорівнюють показнику 4,00. Трійку головних претендентів на перемогу на Євробаскеті замикають бельгійки (8,00).

Зазначимо, що українська команда Горана Бошковича на груповому етапі зіграє з латвійками, іспанками й британками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) включила збірну України до п'ятірки найсильніших на майбутній жіночій першості континенту.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!