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Букмекери оцінили шанси українок на перемогу в Євробаскеті-2019

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Жіноча збірна України з баскетболу увійшла до вісімки головних претендентів на перемогу в чемпіонаті Європи, який 27 червня стартує у Латвії та Сербії.

Ставки на підсумковий успіх "жовто-синіх" приймаються з коефіцієнтом 34,00. Головними ж фаворитами букмекерів є чинні чемпіонки — іспанки. Показники на їхній тріумф досягають рівня 3,20.

Жіноча збірна України з баскетболу

Жіноча збірна України з баскетболу

ФБУ

Далі йде збірна Франції, котирування на яку дорівнюють показнику 4,00. Трійку головних претендентів на перемогу на Євробаскеті замикають бельгійки (8,00).

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Зазначимо, що українська команда Горана Бошковича на груповому етапі зіграє з латвійками, іспанками й британками.

Букмекери оцінили шанси українок на перемогу в Євробаскеті-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) включила збірну України до п'ятірки найсильніших на майбутній жіночій першості континенту.

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Тема
Євробаскет-2019
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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