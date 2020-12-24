"Будівельник" звільнив легендарного тренера та призначив його асистента

Київський "Будівельник" припинив співпрацю з легендарним литовським тренером Вальдемарасом Хомічюсом.

Як повідомляється на офіційній сторінці клубу в Facebook, на його місце призначено Леоніда Яйла, який до цього працював його помічником. Вже через кілька днів він почне готувати команду до наступних поєдинків Суперліги Паріматч, розіграш якої був припинений до 10 січня 2021 року.

Під керівництвом Хомічюса "Будівельник" здобув чотири перемоги і зазнав сім поразок на старті чемпіонату України з баскетболу. Команда займає третє місце з кінця, але може обігнати "Харківських Соколів" та "Одесу", якщо переможе в наступному матчі.

"Будівельник" оголосив ім'я нового тренера Facebook "Будівельника"

Відзначимо, що литовський фахівець у 2012-2015 роках очолював "Дніпро". Тоді він вперше в історії вивів чинних чемпіонів у фінал Суперліги. Хомичюс працював у російських клубах "Динамо Москва", "Урал Грейт", "УНІКС", "Тріумф" і "Парма", вигравав "срібло" і "бронзу" чемпіонату Росії. У 2003 році він став переможцем Євробаскету в якості тренера-консультанта збірної Литви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому поєдинку 2020 року "Будівельник" розгромно програв "Тернополю".