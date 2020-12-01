"Будівельник" здобув значну перемогу в Кубку України

Київський баскетбольний клуб "Будівельник" здобув ефектну гостьову перемогу в матчі 1/8 фіналу Кубку України (55:105).

Матч у малому залі столичного Палацу спорту був номінально домашнім для представника Вищої ліги з Маріуполя. Однак це і нещодавній карантин у складі киян через коронавірус не надто вплинули на різницю в класі між суперниками.

З перших секунд обидва суперники на високих швидкостях кинулися в боротьбу. Але зиск із цього отримали кияни. За першу половину "Будівельник" заробив 28 очок переваги. Досить виразною стала перевага киян за реалізованими двоочковими – 19:9. За всіма статистичними показниками беззаперечна перевага також була на боці "Будівельника".

За другу половину матчу підстав для розмов про якусь інтригу не виявилося. Кияни продовжували збільшувати відрив, перетнувши в підсумку межу в 100 набраних очок.

Другий матч 1/8 фіналу суперники грають уже наступного дня, 2 грудня, також у Києві. Початок – о 19:30.

"Маріуполь" – "Будівельник" 55:105 (19:33, 16:30, 8:21, 12:21)

Маріуполь: Шкода (5 + 4 підбирання + 4 передачі + 6 втрат), Бібіков (13 + 4 підбирання + 6 втрат), Флашнер (7 + 6 підборів + 4 передачі), Лук'янов (15), Агальцов - старт; Гришаєв, Завалін, В.Белла (4 + 13 підборів), Єременко, Цихановський, Будюк (11).

Будівельник: Бертт (12 + 8 передач), Реджі Джонсон (11 + 8 передач), Фурс (4), Томас (22 + 7 підбирань + 5 передач), Брайс Джонсон (16 + 7 підбирань) - старт; Дево (10 + 7 підбирань + 4 перехоплення), Хижняк, Кожем'якін (12 + 4 підбирання + 4 перехоплення), Флек (3 + 6 підбирань), Козлов (8), Загреба (7 + 6 підборів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада "Будівельник", вийшовши з карантину, обіграв "Запоріжжя" в Суперлізі Паріматч.