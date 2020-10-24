"Будівельник" здобув першу перемогу в сезоні Суперліги Паріматч

Київський баскетбольний клуб "Будівельник" обіграв в гостях южненський "Хімік" в чемпіонаті України в Суперлізі Паріматч.

Зустріч на паркеті ФСК "Олімп" завершилася з рахунком 74:84, що стало першою перемогою киян в новому сезоні елітного баскетбольного дивізіону.

Після розгрому в Одесі мало хто очікував, що "Будівельник" привезе першу в сезоні перемогу з Южного. Однак серйозні кадрові проблеми "Хіміка", який втратив Віталія Зотова, Олександра Рябчука і Андрія Войналовича, змусили Віталія Степанівського використовувати ротацію всього з 7 гравців. А основні труднощі виникли на позиції розігруючого, яку закривали Олександр Ковляр і Анвар Рахімшаіков, повідомляє ПБ.

У першій половині дует Нельсон-Салліван, який набрав 26 з 36 командних очок був нестримний під кільцем гостей. Але м'яч до бігменов вдавалося доводити далеко не завжди, а з периметра южненці били дуже неточно. Гості навпаки ефективно атакували з-за дуги і тікали в контратаки і пішли на велику перерву з перевагою "+6".

У другій половині кияни зосередили всі сили в обороні в "фарбі" і не прогадали. Господарі все так же вкрай рідко потрапляли здаля, а Тайрелл Нельсон і Льюїс Салліван помітно пригальмували. У той же час, під іншим кільцем частіше забивати стали Брайс Джонсон і Зек Томас, і "Будівельник" поступово почав йти у відрив. Ніяких контраргументів "Хімік" пред'явити не зміг, а розсерджений Степановський, отримавши два технічних фолу, був змушений піти з лави ще в середині четвертої чверті.

"Хімік" – "Будівельник" 74:84 (23:25 13:17, 18:18, 20:24)

Хімік: Ковляр (7), Марченко (5), Мироненко (6), Тайрелл Нельсон (25 + 5 підбирань + 2 блок-шоти – 5 втрат), Льюїс Салліван (17 + 15 підбирань + 6 передач) - старт; Рахімшаіков (3), Тоні Вашингтон (11 + 8 підбирань)

Будівельник: Козлов (10), Реджі Джонсон (17 + 7 передач + 4 перехоплення), Фурс, Брайс Джонсон (19 + 10 підборів), Михайло Анісімов (9 + 5 підборів) - старт; Дево (16), Кожем'якін (3), Зек Томас (10), Загреба

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Хімік" є чинним володарем Кубка України. У фіналі підопічні Віталія Степанівського на останніх секундах перемогли "Дніпро".