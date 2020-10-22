"Будівельник" програв "Одесі" в Суперлізі Паріматч

Матчем в Одесі в Україні стартував черговий ігровий тиждень чемпіонату країни з баскетболу в Суперлізі Паріматч.

Суперником одеситів був київський "Будівельник", який не зміг надати господарям серйозний опір. Зустріч завершилася з рахунком 86:69.

"Одеса" почала з першої ж хвилини початку буквально заливати кільце суперника з периметра. "Будівельник" до такого повороту подій був не готовий: поки кияни включали хоч якусь інтенсивність в обороні периметра, одесити вже повели "+15", повідомляє ПБ.

Власне, перша чверть і визначила результат матчу. Поки "Одеса" бомбила з дистанції в кожній атаці, потрапляючи з непоганим процентом, "Будівельник" грав в баскетбол минулого століття, навантажуючи "фарбу". За першу половину кияни всього двічі кинули з периметра (обидва повз), а гра на бігменов давала їм максимум 43-45% ефективності. Тому не дивно, що в такій ситуації "Одеса" спокійно контролювала ситуацію і не давала своїм суперникам наблизитися на відстань менше 10 очок.

Героєм же зустрічі став Ділейні Блейлок, у якого "пішло" по всіх фронтах. На початку заключної чверті, коли Будівельник начебто зачепився за 10 очок дистанції і явно мав намір зробити фінальний штурм, саме кидки Блейлок вбили інтригу в матчі. У підсумку, 20-й номер "Одеси" потрапив 9 з 13 дальніх спроб, а різниця з 10 очок повернулася на позначку в 17-18 балів.

Тотальна нездатність захиститися на периметрі і посередня гра в атаці обернулися третьою поразкою "Будівельника" на старті сезону. "Одеса" ж вперше в сезоні виграла, покинувши дно таблиці.

БК "Одеса" – "Будівельник" 86:69 (27:12, 19:24, 18:18, 22:15)

Одеса: Кондраков (16 + 3 перехоплення), Брендон (5 + 6 підбирань + 4 передачі), Носков (10), Новиков (8), Браун (0 + 6 підбирань + 3 блок-шоти) - старт; Давидюк, Заєць (7 + 4 передачі), Блейлок (34 + 9 підбирань), В.Прокопенко (2), Найко (2).

Будівельник: Реджі Джонсон (12 + 6 підбирань + 5 передач), Козлов (18), Томас (7 + 5 підборів), Горбенко (3), Анісімов (12) - старт; Брайс Джонсон (6 + 6 підбирань), Дево (5 + 4 підбирання), Кожем'якін, Фурс, Загреба (6 + 5 підборів).

Як повідомляв OBOZREVATEL , Федерація баскетболу України назвала кращих гравців другого тижня Суперліги Паріматч і показала кращі моменти з матчів , які відбулися з 14 по 18 жовтня.