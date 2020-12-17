"Київ-Баскет" на останніх хвилинах обіграв "Будівельника" у столичному дербі Суперліги Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в четвер, 17 грудня, відбувся єдиний поєдинок у Суперлізі Паріматч.

На паркеті ПС "Венето" "Київ-Баскет", граючи без Брюса Мессі, Артема Ковальова та Айнарса Багатскіса, переміг "Будівельник" у першому столичному дербі сезону. Зустріч завершилася з рахунком 77:74.

Старт матчу, як і всю першу половину, впевнено провели номінальні гості. Команда Вальдемараса Хомічюса якісно завантажила трисекундну суперника, де чудово попрацював Анісімов. Центровий "будки" за 10 хвилин набрав 14 очок і відзначився двома блокшотами, ставши MVP першої частини матчу.

"Київ-Баскет" очки набирав переважно завдяки дальнім атакам, реалізувавши 6 з 13 триочкових, але 37% двоочкових і більша кількість втрат не дали змогу команді номінальних господарів зачепитися за суперника. "Будівельник" отримав 9 очок переваги за підсумками 20 хвилин гри.

Кардинально гра не змінилася під час третьої чверті, вирішальним відрізком стали останні 10 хвилин матчу, під час яких потужний ривок "Київ-Баскета" став смертельним для "Будівельника". Команда Сліпенчука відіграла максимально сконцентровано на обох кінцях майданчика. Господарі максимально якісно захищалися, перекривши трисекундну і провели найкращий відрізок матчу у нападі. У результаті "Будівельник" фактично не отримав шансів для легких очок, набравши лише 10 за останню чверть і пропустивши 26.

Програючи більшу частину матчу та маючи за дистанцією 15 очок відставання, "Київ-Баскет" організував черговий камбек і переміг із рахунком 77:74. Лідер чемпіонату подовжив переможну серію до 12 матчів, а "Будівельник" зазнав 6-ї поразки в 10 поєдинках.

Закриватиме 2020 рік "Київ-Баскет" домашнім матчем проти "Тернополя" 19 грудня, а "Будівельник" також проти "Тернополя", але на виїзді зіграє 22 грудня.

"Київ-Баскет" – "Будівельник" 77:74 (13:21, 25:26, 13:17, 25:10)

"Київ-Баскет": Янг (17 + 4 підбирання), Мішула (10 + 4 підбирання), Близнюк (13 + 9 підбирань + 5 передач), Джейкобсон (7 + 10 підборів), Коренюк (13 + 9 підбирань) - старт; Сидорук, Крутоус (6), Павлов (10 + 8 підбирань).

"Будівельник": Бертт (4 + 6 підбирань + 9 передач), Дево (8 + 5 підбирань + 5 передач), Козлов (2), Томас (12 + 5 підбирань), Анісімов (20 + 6 підбирань) - старт; Реджі Джонсон (8 + 4 підбирання), Доні (6 + 4 підбирання), Брайс Джонсон (8 + 12 підборів), Кожем'якін, Флек (4).

Турнірна таблиця

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня "Київ-Баскет" зумів відіграти відставання в десять очок після поразки в першому матчі 1/8 фіналу Кубку України проти "Тернополя" та вийти до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо також, що всі чемпіонати України з баскетболу буде припинено з 23 грудня 2020 року.