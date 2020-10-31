"Будівельник" всімох обіграв "Черкаські Мавпи" в Суперлізі Паріматч

У суботу, 31 жовтня, в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч відбувся єдиний поєдинок.

Київський "Будівельник" у себе на паркеті в ДС "Венето" завдав чергової поразки "Черкаським Мавпам".

Перед початком зустрічі відразу кілька київських гравців здали позитивний тест на COVID-19, через що на гру "Будівельник" зміг заявити лише 9 баскетболістів, при цьому на паркет вийшло тільки семеро.

"Мавпи" за 2 хвилини до кінця вигравали 66:61, але не змогли чинити опір в кінцівці легіонеру господарів Стівену Бертту. Американець став найрезультативнішим у матчі, набравши в підсумку 39 очок.

"Будівельник" – "Черкаські Мавпи" 73:68 (12:13, 22:15 13:18, 26:22)

Будівельник: Бертт (39 + 7 підбирань + 4 передачі), Козлов (15), Фурс (3 + 8 підбирань + 4 передачі), Хижняк (6), Брайс Джонсон (8 + 11 підборів) - старт; Панасюк, Литвинов (2).

Мавпи: Бондаренко (5 + 8 передач), Лаки Джонс (11 + 7 підбирань + 4 передачі), Конєв (11), Хаджіфейзовіч (10 + 10 підбирань + 5 передач), Скапінцев (14 + 11 підборів) - старт; Ткаченко (3), Кобець (11), Сергєєв (1), Дзюба (4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня, "Будівельник", знекровлений кадровими втратами через коронавируса, поступився вдома МБК "Миколаїв" 68:74.