Бродський: закликаю гравців і клуби відповідально поставитися до протиепідемічних правил

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський звернувся до керівників клубів, організаторів змагань і гравців, закликавши їх дотримуватися протиепідемічних правил під час проведення національних чемпіонатів.

У коментарі офіційному сайту ФБУ він заявив, що головним пріоритетом при проведенні змагань є безпека здоров'я всіх учасників.

"Зараз ми знаходимося в незвичних для світу і спорту реаліях. Фактично – це нове життя. Ми пристосовуємось до нових умов і намагаємося зробити максимально безпечним життя для наших гравців, юнаків та дівчат. Хочу попросити особливо відповідально поставитися до протоколу затвердженого Виконкомом ФБУ всіх керівників клубів , організаторів змагань та самих гравців", – сказав Бродський.

Президент ФБУ також розповів про одне з головних правил, запроваджених Виконкомом організації.

"Одним з радикальних кроків є заборона на період пандемії виступати гравцям в турнірах не під егідою ФБУ та FIBA. Тут двояка ситуація, але ми живемо в умовах пандемії – це правильне рішення. Ми хочемо максимально захистити наших гравців. Нещодавно ми уклали угоду з Інститутом медичної молекулярної діагностики. Інститут зараз тестує наших збірників, почав тестувати клуби Суперліги в різних містах. у планах тестування інших професійних ліг і можливо навіть дітей. Ми має зробити максимально безпечними чемпіонати всіх рівнів, а за таких умов дозволити нашим гравцям грати будь-де не маємо права до завершення пандемії", – додав він.

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