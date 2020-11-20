Бродський розповів, як "уряд імпотентів" завадив збірній України з баскетболу

Федерація баскетболу України (ФБУ) зіткнулася з проблемами перед матчами відбору на чемпіонат Європи 2022 року, які 28-30 листопада пройдуть в так званому пузирі у Словенії.

За словами президента організації Михайла Бродського, уряд не зміг профінансувати відправку команди Айнарса Багатскіса до Любляни.

"Федерація баскетболу поклала платіжку на 2 млн гривень, а нас послали. Ми відправляємо збірну України з баскетболу на відбіркові ігри до Словенії (національну) на чемпіонат Європи і грошей немає. Я знайду, звичайно, але країна в д... Схоже, що клоуни доцарювались. Платять тільки по захищених статтях. Ще відосікі є, а грошей немає і МВФ не дає. Уряд імпотентів, а прем'єр рівня глави департаменту. В Януковича, так все і було, потім Ростов. Зараз ніхто не втече, я впевнений", – написав Бродський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Відзначимо, що збірна України 28 листопада зіграє зі Словенією, а за день зустрінеться з командою Австрії. Після двох турів "жовто-сині" посідають друге місце в групі F. На першість континенту вийдуть три кращі команди груп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Аліна Ягупова встановила неймовірне досягнення у відборі на чемпіонат Європи з баскетболу.