Бродський розповів про будівництво нових арен в Україні

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів про те, де і які будуються в нашій країні баскетбольні арени.

"Новий міністр почув мене і підтримує ідею створення сучасної інфраструктури. Хочеться нові зали, один такий вже є в Запоріжжі, де В'ячеслав Богуслаєв створив чудовий зал "Юність", в якому чоловіча збірна України зіграє проти Угорщини (квитки тут). Так, є Палац спорту в Києві, який трохи відремонтували, але по ньому багато питань. Великі ціни на аренду і не завжди є вільний час для проведення матчів", - заявив глава ФБУ в інтерв'ю" Радіо Новий Час ".

Михайло Юрійович згадав, що три роки тому б розпочато проект, в рамках якого держава разом з місцевою владою виділяє гроші на будівництво арен.

Ми вийшли на те, щоб будувались зали на 3000 місць. Ця програма працює у Рівному, де двічі отримали по 50 мільйонів, і свої гроші вони вкладають також. Там загальний бюджет 300 мільйонів і вони наближаються до завершення будівництва. Маю надію побачити десяту команду в Суперлізі саме з Рівного", - повідомив Бродський.

Михайло Бродський Новий час

Також два рази по 50 мільйонів отримали у Хмельницькому.

"На жаль, Львів 54 мільйони субвенцій отриманих у позаминулому році перетворив на "гарбуз". Ці гроші залишились у міському бюджеті, і їх там ніяк не могли поділити. Я просив мера Андрія Садового, щоб від цих грошей відмовились і їх би віддали іншим містам. Держава давала 54 мільйони і вони "померли" — залишились у Держави, але, "завдяки" Садовому, на спорт не пішли. Зараз нарешті вони провели тендер і зменшили вартість будівлі з 1 мільярда до 400 мільйонів гривень", - уточнив Бродський.

В Тернополі отримали 30 мільйонів і почали цього року будувати арену.

"Також там дали 6 мільйонів на ФОК, вони додали свої місцеві гроші і відкривають нову шикарну залу для команди, яка грає у Вищій лізі. У Житомирі, на жаль, теж "гарбуз". Я їм написав листа, щоб віддали гроші іншим містам, але вони не захотіли і залишили гроші в бюджеті. Але об’єкт є, тендер проведено і, думаю, в цьому році почнемо будівництво", - зазначив президент Федерації.

У Кам’янському ініціативні люди, вони вже відремонтували свій старий зал, який завжди переповнений.

"Люди там купляють квитки і мені це подобається. Також ми знайшли зал, який будували пiд Євробаскет-2015 в Україні, але будівництво якого завершено не було. В підсумку Міністерство спорту з урядом виділило на цю арену 60 мільйонів. Минулого року було використано 57 і цього року, думаю, за рахунок програми Держави, а також місцевого та обласного фінансування, є надія, що в листопаді ми побачимо, ще одну арену на 3000 місць. Це буде велике свято для нас, адже зараз можна грати в Южному, Києві та Запоріжжі — це все", - розповів Бродський.

Михайло Юрійович шкодує, що "Дніпро" грає на арені на 1000 місць.

"Ми працюємо із Маріуполем. Там арена на 3000, яку колись побудував Азовмаш, але на даний момент вона знаходиться у заставі банка ВТБ. Зараз ми порозумілись і знайшли структуру зі Словаччини, з представниками якої у мене буде зустріч. Вони готові викупити, довести його до європейського рівня і продати місту. Місто напряму викупити не може", - повідав керівник ФБУ.

Бродський обурений діями мера Черкас, який відмовився займатися новим Палацом спорту

"Я за 30 років у баскетболі зрозумів, що без інфраструктури не буде нічого. До речі, хочу сказати, що мер Черкас — це людина яка повністю зупинила наш проект по цьому місту, де, як і Рівному, стояв би вже Палац. Але він не захотів і займається тротуарною плиткою. На арені я б не дав жодної копійки вкрасти, а там можна. Ось так, на жаль".

Раніше Бродський заявив, що на матчі плей-офф баскетбольної Суперліги Парі-Матч хоче запросити зарубіжних арбітрів.

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