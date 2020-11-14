Бродський про Кобця: я любив цього хлопця, але ФБУ розбереться по-чесному

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський прокоментував ситуацію с гравцем "Черкаських Мавп" Олександром Кобцем, якого клуб звинувачує у грі на тоталізаторі.

Глава Федерації пообіцяв розібратися в інциденті за всією суворістю, незважаючи на теплі відносини до баскетболіста.

"Я любив цього хлопця, це все мої діти, але ФБУ розбереться по-чесному. Ми можемо і в поліцію подати заяву, є кримінальна стаття, але по ньому не буду. У нашому баскетболі, поки я президент, подібне буде випалюватиметься розпеченим залізом. навіть якщо це мій улюбленець", – написав Бродський у коментарі в Facebook.

Нагадаємо, що Кобець є вихованцем "Черкаських Мавп" і рекордсменом команди за набраними очками (1880) і зіграними сезонами (8).

У листопаді 2018 року уклав угоду з клубом американської G-Ліги "Кепітал Сіті". У січні 2020-го повернувся в Черкаси.

У лютому 2019-го в кваліфікації Кубка світу-2019 Кобець отримав важку травму. тоді всі витрати на лікування в США взяв на себе Михайло Бродський.