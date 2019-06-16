Поступово: Бродський висловився про повернення "Будівельника" в Суперлігу

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський хоче повернути легендарний київський "Будівельник" в чемпіонат країни, але зізнається, що на це потрібен час.

Михайло Бродський ФБУ

У нас є плани здійснити мрію усіх українських шанувальників баскетболу повернути Будівельник до Суперліги Парі-Матч. Я дуже сподіваюся, що найближчі 2-3 роки нам вдасться знайти спонсора, який погодиться закрити колишні борги клубу, адже цю процедуру необхідно витримати, і тоді кияни знову можуть побачити свій улюблений клуб", - зазначив глава федерації в інтерв'ю радіо" Новий Час ".

Також в Рівному будується зал, Кам’янському допомагають місто і область.

"Вони добудують там свій зал, який буде, як в Запоріжжі, на 3 тисячі. Рівному держава надала вже 90 мільйонів і маємо надію, що за два роки там буде зал. Інфраструктура там вся готова, тож буде арена, будуть і гроші і буде команда у Суперлізі. Також Тернопіль, Житомир та Хмельницький почали будівництво. Ми створюємо нові комфортні умови для розвитку баскетболу, адже це наше головне завдання”, - заявив Михайло Юрійович.

За словами президента ФБУ вони цінують кожну команду.

"На жаль в Суперлізі Парі-Матч в наступному сезоні, у нас буде 9 команд, хоча хотілося повернутися до 12. Але після кризи 2014 року дуже тяжко все йде. Ми втратили Маріуполь, який, я маю надію ми повернемо скоро, втратили Донецьк. Крим пішов, ну і з грошима стало набагато важче. Тож кожна команда для нас – це добре", - розповів Бродський.

Новачок Суперліги "Прометей" команда амбітна і з хорошим бюджетом, яка вже підписала захисника збірної України Дениса Лукашова.

"У них є амбітні плани. Старий зал, в якому 6 років грала команда Дніпро-Азот, вони відремонтували – він у чудовому стані. Тепер вони звернулися, щоб ми домовилися з FIBA-Європа про їх участь у Кубку Європи. У них є діти, інфраструктура, Володимир Дубінський фанат баскетболу, всюди їздить з командою, як колись я це робив, але зараз я вже не встигаю нікуди. Для мене головне, щоб наші 18 збірних грали", - підсумував Бродський

Раніше під час засідання Виконавчого комітету Федерації баскетболу України, який проходив в Києві, були затверджені основні положення щодо проведення наступного чемпіонату України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!