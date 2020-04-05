Український баскетболіст іспанської "Фуенлабрада" В'ячеслав Бобров описав свої відчуття під час хвороби.

В'ячеслав Бобров ФБУ

"До України ми прилетіли 16 березня. Вдома я відчув певну втому і температура піднялася до 37 градусів. Я на це особливої уваги не звертав, вважаючи, що вона могла піднятися на фоні втоми та зміни клімата. 18 березня температура вже була 38.5, я випив декілька пігулок парацетамолу і вранці начебто збив температуру. Але вона трималась і вже з середини дня я її збити не міг. Я зателефонував у швидку", - заявив гравець збірної України в інтерв'ю ФБУ.

Баскетболіст був госпіталізований в Олександрівську лікарню.

"Щодо симптомів, то у мене три дні була температура, нюх та смак я не втрачав, був невеличкий сухий кашель, через те що я захворів на пневмонію. В цілому відчував себе добре, але перші чотири дні було важкувато через антибіотики та температуру. За палату та весь час, який я там провів, я нічого не платив. Я сам купляв антибіотики та деяки інші препарати. Всього на лікування витратив 3500 гривень”, - розповів Бобров.

Нагадаємо, що Бобров, захворів на коронавірус по поверненню з Іспанії.

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