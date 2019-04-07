БК "Запоріжжя" обіграв "Київ-Баскет" у півфіналі Суперліги Парі-Матч

БК "Запоріжжя" у другій грі півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч обіграв столичний "Київ-Баскет". Напружений поєдинок на паркеті Палацу спорту "Юність" завершився з рахунком – 95:83.

БК "Запоріжжя" - "Київ-Баскет"

Після сенсаційної поразки в першому матчі переможець регулярного сезону з перших секунд взявся за реванш. Запорожці захопили ініціативу і буквально зім'яли суперника з паркету. Ураганні атаки з під-кільця і точні триочкові "бомби" привели до ривка господарів 27-9. Євген Мурзін кілька разів брав тайм-аути, але ні до чого це не призводило.

Однак запала господарів вистачило лише на 12 хвилин ігрового часу. Довівши перевагу до 21 бала на початку другої чверті, "Запоріжжя" стало програвати по всіх фронтах.

У дебюті четвертої десятихвилинки підопічні Валерія Плеханова мали лише одне очко переваги, але більшого кияни добитися не змогли.

БК "Запоріжжя" – "Київ-Баскет" 95:83 (29:12, 21:28 24:28, 21:15)

БК Запоріжжя: Холтон (8 + 6 передач), Кондраков (7), Мироненко (6), Хілл (19 + 7 підбирань + 2 блок-шота), Преслі (3) – старт; Трент (27 + 4 передачі), Шевченко (18 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Буц (4), Титов (3), Овдеєнко.

Київ-Баскет: Горобченко (2), Крик (14 + 6 підбирань), Крутоус (22 + 2 блок-шота), Нванкво (4), Челован (5 + 5 підборів) – старт; Луценко (26), Петров (7 + 7 підбирань + 4 передачі + 5 втрат), Латковичі (2 + 6 передач), Носков (1), Сандул.

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Рахунок в серії став 1:1 і півфінал переїжджає до Києва. Наступний матч ця пара проведе на паркеті "Київ-Баскета" в столиці України. Зустріч відбудеться 10 квітня в СК "Меридіан" і розпочнеться о 19:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в іншому півфіналі Суперліги Парі-Матчу напередодні южненський "Хімік" вдома обіграв "Дніпро".

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