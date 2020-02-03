Битва за перше місце: "Київ-Баскет" зіграє з "Вентспілсом" у Кубку Європи

Столичний "Київ-Баскет" у середу, 5 лютого, зіграє з латвійським "Вентспілом" заключний матч другого етапу Кубка Європи ФІБА.

І хоча команда Айнарса Багатскіса раніше вже гарантувала собі місце в чвертьфіналі, заключний поєдинок в групі має дуже важливе значення.

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Суперники розіграють перше місце в групі K. Для "Київ-Баскета" першість у квартеті дасть можливість уникнути в чвертьфіналі зустрічі з наразі головним фаворитом турніру – турецькою "Каршиякою".

Обидві команди мають в своєму активі по дев'ять очок. Тобто для того, аби фінішувати першими, киянам необхідно здобути перемогу з будь-яким рахунком. У першому колі українська команда досить несподівано перемогла на виїзді – 78:81.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському Палаці спорту пройшов грандіозний Матч зірок Суперліги Парі-Матч.

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