Битва за перше місце: "Київ-Баскет" зіграє з "Вентспілсом" у Кубку Європи

Столичний "Київ-Баскет" у середу, 5 лютого, зіграє з латвійським "Вентспілом" заключний матч другого етапу Кубка Європи ФІБА.
І хоча команда Айнарса Багатскіса раніше вже гарантувала собі місце в чвертьфіналі, заключний поєдинок в групі має дуже важливе значення.
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Суперники розіграють перше місце в групі K. Для "Київ-Баскета" першість у квартеті дасть можливість уникнути в чвертьфіналі зустрічі з наразі головним фаворитом турніру – турецькою "Каршиякою".
@kyivbasket уже гарантував собі вихід і заслуговують на вашу підтримку у боротьбі за першу сходинку в групі. Розігруємо квитки на матч жовто-чорних із "Вентспілсом". (1 переможець) Умови конкурсу: - підписатись на сторінку @obozrevatelsport - лайкнути конкурс - в коментарях вкажіть свій прогноз на матч Гра: 5.02. 19:00. Палац спорту. Переможця буде визначено 04.02. Ваша сторінка має бути відкритою. #Обозреватель #photography #instalike #instadaily #instamood #photooftheday #picoftheday #КиївБаскет #КиевБаскет #Киев #баскетбол #basketball #FIBAEurope #FIBA #ФИБА #Ukraine
Обидві команди мають в своєму активі по дев'ять очок. Тобто для того, аби фінішувати першими, киянам необхідно здобути перемогу з будь-яким рахунком. У першому колі українська команда досить несподівано перемогла на виїзді – 78:81.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському Палаці спорту пройшов грандіозний Матч зірок Суперліги Парі-Матч.
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