Битва в Київі: анонс Суперліги Паріматч 23 жовтня

Олександр Чеканов Баскетбол 11:06, 23.10.2020

В баскетбольній Суперлізі Паріматч у п'ятницю, 23 жовтня, пройде великий ігровий день, в межах якого буде зіграно відразу чотири поєдинки.

Найбільшу цікавість викликає матч у столиці, де "Київ-Баскет" зіграє з "Харківськими Соколами". Вашій увазі анонс поеєдинків.

"Черкаські Мавпи" - "Запоріжжя"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу - 18:30

Трансляція - YouTube ФБУ

У стартовому матчі дня "Черкаські Мавпи" прийматимуть "Запоріжжя". Команда Максима Міхельсона програла всі чотири матчі на старті сезону, запоріжці після трьох поєдинків мають 100% перемог.

Однак статус фаворита для команди Валерія Плеханова не означає, що гра буде легкою. "Мавпи" повільно, але розширюють ротацію, гравці повертаються до гри і мали близько тижня, задля того щоб попрацювати і налагодити командні зв’язки. До того ж вдома черкасці традиційно грають переконливіше.

"Миколаїв" - "Прометей"

Миколаїв, СК "Надія"

Початок матчу - 19:00

Трансляція - Oboz TV, YouTube ФБУ

"Миколаїв" проводитиме третій матч поспіль вдома і зіграє проти одного з фаворитів сезону "Прометея". Для колектива з Кам’янського це буде перша виїзне випробування, на яке команда Віталія Чернія відправилась у бойовому складі.

За "Миколаїв" в цьому матчі має зіграти Кіт Омоера, який вдруге повернувся до Суперліги Паріматч. Але навіть за присутності добре знайомого українським фанам нігерійця, фаворитом у цій грі виглядають гості, за яких має дебютувати Олександр Липовий.

Окремий сюжет - повернення до "Миколаєва" колишнього головного тренера команди Віталія Чернія, а також Максима Луценка та Сергія Приймака, які були лідерами команди у минулому сезоні.

"Тернопіль" - "Дніпро"

Львів, ПС "Галичина"

Початок матчу - 19:30

Трансляція - YouTube ФБУ

Один з найцікавіших матчів тижня, в якому дебютанти елітного дивізіону зіграють против діючого чемпіона. Те, що команда Дмитра Забірченка дебютант лише за статусом, підтверджують і результати команди на старті регулярного чемпіонату - 3 перемоги у 4 матчах.

"Дніпро" йде без поразок, але й зіграла команда Дениса Журавльова лише два матчі. Однією з головних інтриг буде повернення в Україну В’ячеслава Боброва, який дебютує за дніпрян у цій грі. Його протистояння з одним кращих гравців сезону Аверейлом Югбою може стати додатковою прикрасою.

"Київ-Баскет" - "Харківські Соколи"

Київ, ПС "Венето"

Початок матчу - 20:00

Трансляція - YouTube ФБУ

"Харківські Соколи" знову в Києві, але цього разу задля того щоб зіграти проти "Київ-Баскета". Команда Олега Манойленка, яка в дебютному сезоні дуже довго чекала на свою першу перемогу в Суперлізі, цього року стартувала 2-0 і спробує піднести сенсацію у битві з лідером.

Кияни на ходу, кияни не програють і мають хороші шанси, щоб здобути свою п’яту поспіль звитягу в чемпіонаті України. На легку прогулянку команді Айнарса Багаткіса в цій грі чекати не доводиться, але статус фаворита у цій парі закріплений саме за господарями. "Соколи", в свою чергу, доволі комфортно почуваються у ролі андердогів і, без сумнівів, налаштовуватимуться на черговий бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київський "Будівельник" зазнав третьої поразки поспіль після повернення до Суперліги Паріматч

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