Битва стилів: анонс першого півфіналу Суперліги Парі-Матч

В баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у п'ятницю, 5 квітня, стартує другий раунд плей-офф. У першому півфіналі на паркеті запорізького палацу спорту "Юність" зійдуться місцеве "Запоріжжя" та "Київ-Баскет".

Побачити інтригуюче протистояння можна буде в ефірі каналу ObozTV.

18:30. Запоріжжя, ПС "Юність". БК "Запоріжжя" — "Київ-Баскет", трансляція — ObozTV, сайт Федерації баскетболу України, серія до трьох перемог

Протягом "регулярки" суперники, як і належить, провели чотири матчі, завершивши сезонну серію внічию. Запоріжці та кияни обмінялися домашніми перемогами — здолати суперника на виїзді жоден з колективів так і не зумів.

Запоріжжя – Київ-Баскет ФБУ

В першому раунді плей-офф обидві команди провели максимальну кількість матчів: "Запоріжжя" у надважкому третьому поєдинку дотиснув вдома "Черкаських Мавп", а "Київ-Баскет" також у непростій грі, але без нервової кінцівки, переміг у вирішальній битві "Миколаїв".

Суперники по півфіналу грають у протилежних стилях. Якщо колектив Валерія Плеханова діє у вибуховому темпі, який диктують американці, то кияни, навпаки, грають у притаманний Євгену Мурзіну повільний та в'язкий баскетбол з акцентом на гру через трисекундну зону. Тож цілком ймовірно, що нав'язати свій темп супернику буде одним із ключових завдань для кожного з колективів.

Враховуючи вищезазначену тенденцію, що в очних дуелях протягом “регулярки”, "Запоріжжя" та "Київ-Баскет" вигравали виключно вдома, перевага домашнього майданчика переможців регулярки виходить на перший план. Виїзна перемога для киян в одному з двох стартових матчів серії може суттєво вплинути на розклад сил у цьому протистоянні.

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