Битва лідерів у Кам'янському: анонс Суперліги Паріматч 1 листопада

У неділю, 1 листопада, в чемпіонаті України з баскетболу відбудуться чотири поєдинки в Суперлізі Паріматч.

Дніпро – Одеса

Дніпро. ПС Шинник

Початок матчу – 14:00

Трансляція – YouTube ФБУ

У Дніпрі зустрінуться сусіди по турнірній таблиці Суперліги Паріматч, здобутки яких на старті сезону все ж суттєво різняться. Господарі здобули чотири перемоги в п’яти поєдинках, вигравши обидва домашні. Водночас попередньою перемогою над Хіміком команда Дениса Журавльова продемонструвала, що перебуває в доброму бойовому стані після мінімальної виїзної поразки від Київ-Баскета.

Одесити мають дві перемоги в шести матчах. На виїзді – лише одна. Однак успішними для команди Олега Юшкіна були саме два останні поспіль поєдинки: проти Будівельника та Харківських Соколів.

Запоріжжя – Тернопіль

Запоріжжя. ПС Юність

Початок матчу – 14:00

Трансляція – YouTube ФБУ

Ще один поєдинок сусідів по турнірній таблиці. Також єднає суперників те, що в останніх матчах вони програли. Запоріжці зазнали вдома першої поразки в сезоні, поступившись Київ-Баскету. Тернопільці в драматичній боротьбі на останніх секундах програли на виїзді Прометею.

Обидві команди вдало стартували в Суперлізі Паріматч. Тернопільці водночас дебютували в дивізіоні й виправдовують високі очікування. Тож із мотивацією та налаштованістю на боротьбу в обох команд все має бути добре.

На серйозності наступного суперника загострив увагу напередодні тренер БК Запоріжжя Валерій Плеханов: "У Тернополі всі гравці пройшли Суперлігу, тому новачками їх вважати не варто. Там зібрані дуже якісні легіонери, до речі, двох із трьох я розглядав як кандидатів у нашу команду перед цим сезоном. Я слідкував за Боуі, який дуже пристойно відіграв минулий сезон у Литві, переглядав Уорда, але всерйоз до контракту справа не дійшла. Водночас український ростер у Тернополя – один із найкращих у Суперлізі. Можливо, не наймолодший, проте найдосвідченіший точно. На всіх позиціях зібрані високоякісні виконавці, тому нас чекає ще одне дуже важке протистояння, зважаючи на кадрові проблеми".

Прометей – Київ-Баскет

Кам’янське. ПС Прометей

Початок матчу – 16:00

Трансляція – XSport, YouTube ФБУ

Третій поєдинок ігрового дня має статус головної зустрічі тижня. Між собою зійдуться наразі перша та друга команди чемпіонату. Кияни водночас не мають поразок у семи поєдинках зі старту сезону.

У господарів здобутки не набагато гірші – п’ять перемог у шести матчах. Невдалим виявився стартовий матч сезону проти Запоріжжя.

Перед особистим поєдинком тренери суперників дипломатично звернули увагу на силу одне одного.

"Фаворитами чемпіонату я вважаю Дніпро і Прометей. Щоб із ними конкурувати, треба грати в якісний і агресивний баскетбол", – зазначив тренер киян Айнарс Багатскіс.

"Гра із Київ-Баскетом дуже важлива для нас. Нам протистоятиме команда, яка грає в командний баскетбол, але має в складі індивідуально сильних гравців. У принципі суперник дотримується такого ж стилю і командної взаємодії як минулого сезону. У киян у нинішньому сезоні обійшлося без хвороб і тому у них було багато часу для відпрацювання ігрових елементів як у захисті, так і в нападі. Напад чудово виглядає в плані динаміки, руху м'яча і гравців. Це сильно кидається в очі. Якщо говорити про гравців, то є і "шутери", і ті, хто вміло діє під кільцем, і виконавці, здатні зробити індивідуальний прохід. Найголовніше – гравці відчувають один одного", – відповів тренер Прометея Віталій Черній.

Харківські Соколи – Хімік

Дніпро. ПС Шинник

Початок матчу – 18:00

Трансляція – Oboz TV, YouTube ФБУ

У Дніпрі зійдуться невдахи першої половини ігрового тижня. Харків’яни в попередньому матчі поступилися одеситам, а Хімік програв Дніпру.

Взагалі фіналіст Кубка та один із номінальних фаворитів невдало стартував у сезоні. Наразі в Хіміка одна перемога в шести матчах. І залишається скрутним кадрове становище. У матчі проти Дніпра Віталій Степанов зміг задіяти лише сім гравців. Того ж дня харків`яни задіяли десятьох гравців ротації.

Відтак питання фізичних кондицій і в цьому поєдинку може мати суттєвий вплив на підсумковий результат.