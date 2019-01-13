Битва лідерів в Дніпрі: анонс Суперліги Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу в неділю, 13 січня, відбудуться чергові два поєдинки в Суперлізі Парі-Матч.

"Політехнік" - БК "Одеса"

Харків, ДС "Локомотив", 14:00

Пряма трансляція на офіційному сайті ФБУ

Без Ті Джея Кромера, "Політехнік" гідно боровся проти "Хіміка", але огидний захист на периметрі і, як наслідок, відмінна гра снайперів гостей, коштували харків'янам шансів на перемогу. Тепер потрібно пробувати брати своє в грі з "Одесою", яка відверто не хапає зірок з неба в останній місяць сезону. В "Дніпрі" у команди Юшкіна шансів не було, тому одесити знаходяться в схожій ситуації - їм потрібно перемагати і остаточно закріплюватися на шостому рядку. Ключ до цього, ймовірно, буде критися в нейтралізації Делвана Грема і шутерів господарів, але чи є ким реалізовувати цей план гостям в контексті хвороби Андрейс Шеляковса - велике питання.

"Дніпро" - "Хімік"

Дніпро, ДС "Шинник", 14:00

Пряма трансляція на телеканалі ХСпорт

Номінальний лідер сезону приймає третю команду, хоча в разі перемоги новим лідером Суперліги стане саме "Дніпро". Не так давно ці команди видали вкрай результативний матч в Южному, який завершився переможним кидком Діона Едвіна на останніх секундах. Тоді гості грали проти "Хіміка" без Станіслава Тимофієнка і Дмитра Глєбова, але з Кирилом Фесенком - сьогодні ж буде навпаки.

Здається, що "Хімік" трошки втомився на тлі останніх матчів і браку людей в ротації, але проти "Дніпра" команда Віталія Степанівського завжди грає добре і з великою кількістю енергії. Втім, господарі тут бачаться фаворитом - за них говорить фактор свого поля, а також перезапущена напад, яке вже показало свою ефективність в 2019-му році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинках 12 січня "Черкаські Мавпи" здобули першу в сезоні перемогу в домашній грі Суперліги Парі-Матч. У напруженому поєдинку команда Міхельсона обіграла "Миколаїв" 101: 94.

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