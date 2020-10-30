Битва лідерів сезону: анонс Суперліги Паріматч 30 жовтня

У баскетбольній Суперлізі Паріматч у п'ятницю, 30 жовтня, відбудуться чергові матчі регулярного чемпіонату.

Всього буде зіграно чотири гри. Особлива увага буде прикута до протистонню "Дніпра" та "Хіміка", яке вже можно сміливо називати класичним. Та все ж центральною вважається гра в Запоріжжі, де зійдуться лідери сезону – місцевий однойменний клуб прийматиме "Київ-Баскет". Вашій увазі анонс ігрового дня.

"Запоріжжя" – "Київ-Баскет"

Запоріжжя, ПС "Юність"

Початок матчу – 18:00

Трансляція – YouTube ФБУ

"Запоріжжя" та "Київ-Баскет" – єдині команди ліги, які досі не програвали, але сьогодні один з колективів зазнає першої поразки.

Господарі цього поєдинку демонструють командний баскетбол, маючи вибуховий тандем легіонерів Кеффі-Форчун, які ведуть гру команди у нападі. При цьому у колектива Валерія Плеханова солідна підтримка на периметрі від Мальчевського та Сізова, а також ефективні на обох кінцях майданчику Грицак та Маяускас. Запоріжці атакують з дистанції з найкращим відсотком у лізі, реалізуючи 39.5% атак з-за дуги.

"Київ-Баскет" також є командою, яка активно б’є здалеку, маючи більш універсальний та гнучкий напад, де вистрілити може абсолютно кожен. Обидві команди якісно захищаються: "Запоріжжя" пропускає в середньому 64.4 очка за гру, "Київ-Баскет", який грає у більш високому темпі, – 69.0 очка. На нас чекає інтригуюче протистояння, в якому вистачатиме тактичних нюансів від Валерія Плеханова та Айнарса Багатскіса. В лізі залишиться лише одна непереможна команда.

"Дніпро" – "Хімік"

Дніпро, СК "Шинник"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – XSPORT, FBU.ua

Ще один цікавий матч, головним сюжетом якого стане спроба "Дніпра" реваншуватися за поразку у фіналі Кубка України. Южненці після домашнього тріумфу у Фіналі чотирьох продемонстрували невдалий старт в сезоні, неочікувано програвши 4 з 5 матчів регулярного чемпіонату.

"Дніпро", зігравши на матч менше, програв лише одного разу і сьогодні виглядає фаворитом. До гри повертається лідер господарів Джаред Террелл, отримав час попрацювати із партнерами В’ячеслав Бобров.

У "Хіміка" ситуація не така приємна, адже декілька гравців команди Віталія Степановського захворіли, пропустивши попередній домашній матч проти "Будівельника", і сьогодні важко сказати, яким ростером южненці виступатимуть у Дніпрі.

"Прометей" – "Тернопіль"

Кам’янське, СК "Прометей"

Початок матчу –19:00

Трансляція – Obozrevatel TV, YouTube ФБУ

Ще один цікавий матч, в якому зіграють команди з верхньої частини турнірної таблиці. "Прометей" набрав ходу, він грає повним складом і знову вдома. "Тернопіль" жодного матчу на домашньому майданчику так і не зіграв і навіть минулого тижня, проводячи формально домашні поєдинки, грав їх у Львові. Тож у команди Дмитра Забірченка вже мав виробитися певний імунітет до виїзних матчів.

"Прометей" до гри виглядає фаворитом, але "Тернопіль" є дуже неприємним суперником, який в окремому матчі може перемогти будь-кого. У складі гостей один з головних претендентів на MVP місяця Аверейл Югба, досвідчені українці та пристойна ротація.

Американське тріо "Прометея" Рід-Стефенс-Маєрс є однією з найпотужніших легіонерських зв’язок чемпіонату, при цьому в команді лідери національної збірної України Олександр Липовий, Денис Лукашов та В’ячеслав Петров. Про потужну українську групу підтримки з лави команди Віталія Чернія не забуваємо. Кожен матч цієї ігрової п’ятниці виглядає дуже й дуже цікаво.

"Харківські Соколи" – "Одеса"

Дніпро, СК "Шинник"

Початок матчу – 21:30

Трансляція – YouTube ФБУ

Ну і заключний матч ігрового дня, в якому зіграють "Соколи" та "Одеса" – команди, які знаходяться на екваторі та у другій частині таблиці Суперліги відповідно.

"Соколи", незважаючи на зламану підготовку у міжсезоння стартували доволі пристойно, маючи 50% перемог. "Одеса" лише минулого тижня здобула першу перемогу, після чого попрощалася з двома проблемними легіонерам та повернула до складу Клима Артамонова, що, скоріш за все, має піти лише на користь одеському колективові. Тут також чекаємо на конкурентний матч, переможця в якому до гри передбачити вкрай нелегко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у Суперлізі Паріматч "Будівельник" поступився "Миколаєву".