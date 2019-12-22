Битва лідерів: анонс Суперліги Парі-Матч 22 грудня

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч у неділю, 22 грудня, відбудуться чергові три поєдинки другого кола регулярної першості країни.

БК "Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи"

Запоріжжя, ДС "Юність", 14:00

Пряма трансляція на телеканалі Х-Спорт

"Мавпи" вирушають в гості до найгіршої команді ліги на даний момент. Так, запорожці мають на три перемоги більше "Соколiв", проте харків'яни вже завершили календарний рік, в той час як хлопці Валерія Плеханова продовжують мучити глядачів і мучитися самі. У "Запоріжжя" розладналося абсолютно все, не додають оптимізму кадрові проблеми, тому "Мавпи" приїжджають в "Запоріжжя" в украй вдалий момент. І на великiй позитивній хвилі після матчу в Кам'янському, де черкащани здобули досить несподівану перемогу. Продовжити серію і закінчити рік на мажорній ноті хлопці Максима Міхельсона, з урахуванням форми суперника, більш ніж в змозi.

"Прометей" - "Київ-Баскет"

Кам'янське, СК "Прометей", 16:00

Пряма трансляція на телеканалі ObozTV

Велика дуель двох претендентів на титул і чергова серія латвійського тренерського протистояння - Муйжніекс проти Багатскіса. У цьому сезоні команди ще не зустрічалися, тому матч обіцяє бути вкрай інтригуючим. Кияни їдуть в Кам'янське після впевненої перемоги в Запоріжжі, де у них вийшло і перемогти, і сил заощадити. Але для "Київ-Баскета" цей матч буде третім за п'ять днів, що само по собі непросто. "Прометей" само несподівано оступився на "Мавпах", не підтвердивши реноме лідера. Тому зараз для Каменського - якщо не момент Х, то досить близько. Потрібно вигравати і показувати рівень. Зробити це проти дуже адаптивного "Київ-Баскета", навіть з урахуванням втоми киян, буде непросто.

МБК "Миколаїв" - "Хімік"

Миколаїв, СК "Надія", 16:00

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"Миколаїв" здобув велику перемогу в п'ятницю, але витратив багато сил і енергії, якої зараз "корабелам" може і не вистачити напередодні дуелі з чемпіонами країни. "Хімік", навпаки, приїде в "Миколаїв" максимально свіжим і мотивованим. Цікаво, як Віталій Степановський планує зупиняти машину під назвою Квентін Пітерсон, і які ходи запропонують южненці в цілому. Втім, саме "Хімік" тут бачиться невеликим фаворитом: гості свіже, у них може бути солідну перевагу в габаритах, і навіть Пітерсон, якщо так дійсно буде, може не врятувати "Миколаїв".

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 грудня діючий чемпіон країни - южненський "Хімік" - вдома обіграв "Запоріжжя" (92:84), а "Прометей" в гостях програв з БК "Одесі" (79:81).

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