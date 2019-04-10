Битва двох рівних у Києві: анонс півфіналу Суперліги Парі-Матч

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч в середу, 10 квітня, відбудеться третій матч півфінальної серії між "Київ-Баскетом" і "Запоріжжям".

Після ігор на майданчику переможця регулярного чемпіонату, де команди обмінялися перемогами, серія перебирається до столиці. Побачити протистояння, які пройдуть на паркеті СК "Меридіан", можна буде в ефірі телеканалу ObozTV.

19.00. Київ, СК "Меридіан". "Київ-Баскет" – "Запоріжжя", трансляція – ObozTV, сайт Федерації баскетболу України, купити квитки, рахунок серії до трьох перемог – 1:1.

Київ-Баскет – Запоріжжя ФБУ

Столичний колектив зумів виконати завдання-мінімум на першу частину серії, здобувши важливу виїзну перемогу. Тепер перевагу свого майданчика перейша до підопічних Євгена Мурзіна, однак навряд чи це сильно вплине на розклад сил в протистоянні двох рівних команд.

"Київ-Баскет" розраховує як і раніше нав'язувати повільний і методичний баскетбол. "Запоріжжя" ж просто зобов'язане, як і в другому матчі серії, показувати швидкісну і ефективну гру. При цьому перед підопічними Валерія Плеханова стоїть завдання нейтралізації центрових суперника.

Перемога в матчі 10 квітня буде мати важливе значення, адже його переможець отримає психологічну перевагу перед зустріччю 12 квітня.

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