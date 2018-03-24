Березневе божевілля: гравець збірної України з рекордом вийшов в 1/4 фіналу NCAA

Український атакуючий захисник "Канзасу" Святослав Михайлюк допоміг своїй команді здобути перемогу в 1/8 фіналу Березневого божевілля в Національній студентській лізі США (NCAA).

Клуб баскетболіста збірної України, який вважається 1-м номером регіонального посіву , з рахунком 80:76 здобув перемогу над "Клемсоном".

Михайлюк (крайній праворуч)

Крім того Михайлюк повторив рекорд ліги за за кількістю точних триочкових кидків за один сезон (111).

Вихованець "Черкаських Мавп" вийшов у старті і провів на майданчику 36 хвилин. За цей час наш співвітчизник набрав 9 очок (3/7 двоочкових, 1/4 триочкових), віддав 4 передачі та здійснив 3 перехоплення. У пасиві Свята всього 2 втрати і 3 фоли.

Канзас - Клемсон

Канзас - Клемсон

Нагадаємо, що в поєдинку 1/32 фіналу Михайлюк з "Канзасом" обіграли 16-ю команду турніру - "Пенсільванію", а в 1/16 фіналу були сильніші "Сетон Холу".