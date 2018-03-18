Березневе божевілля: гравець збірної України вийшов в 1/8 фіналу NCAA

Український атакуючий захисник "Канзасу" Святослав Михайлюк допоміг своїй команді здобути перемогу в 1/16 фіналу Березневого божевілля в Національній студентській лізі США (NCAA).

Клуб баскетболіста збірної України, який вважається 1-м номером регіонального посіву, з рахунком 83:79 здобув перемогу над "Сетон Холл".

Вихованець "Черкаських Мавп" вийшов у старті і провів на майданчику 36 хвилин. За цей час наш співвітчизник набрав 16 очок (5/11 двоочкових, 2/5 триочкових), зробив 2 підбирання, віддав 3 передачі та здійснив 3 перехоплення. У пасиві Свята всього 3 фоли.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Нагадаємо, що в поєдинку 1/32 фіналу Михайлюк з "Канзасом" обіграли 16-ю команду турніру - "Пенсільванію".