Бельгія – Україна: дивитися онлайн відео-трансляцію матч відбору жіночого Євробаскету-2021

Жіноча збірна України в четвер, 14 листопада, починає відбірковий турнір до Євробаскету 2021 року, який приймуть Іспанія і Франція.

Першим суперником підопічних Срджана Радуловича є команда Бельгії. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Бельгія – Україна. Початок – о 21:30 за київським часом. Уже в неділю, 17 листопада, "жовто-сині" приймуть в Харкові португалок.

жіноча збірна України ФБУ

Нагадаємо, крім збірних України, Португалії та Бельгії за путівку на ЧЄ також побореться Фінляндія. До фінальної частини Євробаскету виходять переможці груп і п'ять кращих команд, що посядуть другі місця.

ДЕ ДИВИТИСЯ БЕЛЬГИЯ – УКРАЇНА

Підтримати збірну України у першій для неї грі відбору на континентальну першість можна буде біля екранів телевізорів і девайсів.

Срджан Радулович ФБУ

Пряму трансляцію з Шарлеруа проведе телеканал XSPORT. Крім того, поєдинок можна буде побачити на офіційному сайті Федерації баскетболу України, а також на YouTube-каналі Міжнародної федерації баскетболу.

СКЛАДИ КОМАНД

Бельгія: Жулі Аллеманд, Маржорі Карпро, Еммелін Леблон, Антонія Делере, Ханне Местдаг, Кім Местдаг, Хелеен Нойвеларс, Яна Раман, Емма Меессман, Енн Воутерс, Біллі Мейсі, Серена Лінн Гелдоф, К'яра Ліскенс, Лаура Резімон.

Україна: Віта Горобець, Єлизавета Мітіна, Юлія Мусієнко, Владислава Волошина, Вікторія Кондусь, Ольга Сивакова, Аліна Ягупова, Людмила Науменко, Ольга Яцковець, Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле, Вероніка Любінець.

жіноча збірна Бельгії Федерація баскетболу Бельгії

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Філіп Местдаг, головний тренер збірної Бельгії:

– Ми фаворити в матчі з Україною, але у них в атаці грає Аліна Ягупова. Її неможливо стримати, щоб вона набрала лише 10 очок. Але ми також не можемо собі дозволити дати їй забити 35 очок. Нам дуже важливо продемонструвати єдність. Саме її нам не вистачило на чемпіонаті Європи в Сербії.

Срджан Радулович, головний тренер збірної України:

– Бельгія – це найсильніша команда в групі. Наше завдання в цьому матчі – віддати максимум, подивимося, що з цього вийде. У нас буде багато дівчат, які не звикли до виступів на цьому рівні, для них це буде перший такий досвід. Грати перший матч проти такого потужного суперника – це не найкращий вибір, але маємо те, що маємо, треба готуватися до цієї гри.

Аліна Ягупова ФБУ

Аліна Ягупова, капітан збірної України:

– Я завжди готова бути лідером команди. Знала, що в команді будуть нові молоді дівчата, і це досить непогано. Будемо дивитися, хто на що здатний. Розповідати дівчатам, як грати – це завдання тренера, а не моє, але я, звичайно, можу підказати. У нас ще є час, щоб все підтягнути. Коли команда нова і молода, потрібно багато часу, щоб командну гру було видно.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Євробаскет-2003. Груповий турнір

Бельгія – Україна – 83:67 (20:17, 16:15, 22:15 25:20)

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіст збірної України Ілля Заєць увійшов до трійки найсильніших світового рейтингу 3х3.

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