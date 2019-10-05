Старт сезону на Одещині: анонс Суперліги Парі-Матч 5 жовтня

У суботу, 5 жовтня, в Південному на ФСК "Олімп" відбудеться черговий поєдинок регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Місцевий "Хімік" прийме гостей з БК "Одеси". Початок о 14:00. Трансляція буде доступна на Fbu.ua і ObozTV

Як для команди Віталія Степановського так і для підопічних Олега Юшкіна цей матч буде першою офіційною грою в новому сезоні. Пізніше у вітчизняній Суперлізі Парі-Матч стартує лише столичний Київ-Баскет.

Обидва колективи провели хорошу роботу на трансферному ринку у це міжсезоння. Одесі вдалося зберегти свого лідера Брюса Мейсі, а також ще декілька українців.

Южненці ж підписали двох нових легіонерів, а також зберегли молодь команди та наддосвідченого капітана – Олександра Рябчука.

Старт гри в Южному запланований на 14:00.

Без сумніву, сьогодні на глядачів в ФСК Олімп, а також біля екранів телевізора чи комп'ютера чекає захоплююче дербі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня БК "Запоріжжя" і "Черкаські Мавпи" здобули перші перемоги в новому розіграші Суперліги Парі-Матч.

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